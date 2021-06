Boston éliminé, Evan Fournier évoque sa Free Agency

Evan Fournier a fait ce qu’il a pu. Débarqué aux Boston Celtics en mars, le soir de la deadline, dans l’optique d’aider la franchise du Massachussetts en playoffs, l’arrière Français a compilé 17 points à 45% aux tirs en cinq matches. Mais son équipe s’est retrouvée sans solution devant le trio de superstars des Brooklyn Nets. Maintenant qu’il n’est plus en piste en playoffs, le natif de Saint-Maurice va pouvoir se pencher sur la suite de sa saison.

Avec deux échéances très importantes à venir cet été : les Jeux Olympiques de Tokyo avec l’équipe de France et évidemment sa Free Agency. Mais quand les journalistes l’interrogent à chaud, forcément, il botte en touche.

Evan Fournier on free agency: "It's a very hard question to answer because the emotions are really hard right now with the playoffs and in three weeks I have national team training camp...It's an A+ organization and they were really excited to get me and showed me a lot of love."

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) June 2, 2021