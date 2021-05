Rarement alignés ensemble cette saison, Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant joueront avec les Nets cette nuit.

À quelques jours des playoffs, c’est une excellente nouvelle pour les Nets et leurs fans. James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant évolueront ensemble pour les deux derniers matches de la saison régulière.

"Si tout reste pareil, ils joueront tous les trois ce soir", a expliqué Steve Nash.

Ce sera tout simplement une première depuis des lustres. Car en effet, leur dernière apparition tous les trois ensemble remonte au… 13 février. Soit il y trois mois. Une moitié de saison régulière en somme.

On va même parler de petit évènement puisque depuis le trade de James Harden, les trois compères n’ont joué que sept fois ensemble. S’ils ne sont pas vraiment inquiet de ce manque de vécu, c’est qu’ils ont rapidement chacun trouvé leur rôle.

James Harden est d’ailleurs celui qui a dû le plus se réinventer, lui qui était le roi des iso et des dribbles sur places à Houston. À Brooklyn, il est devenu le maître à jouer, capable de s’effacer pour faire jouer les autres.

À ses côtés, Kevin Durant et Kyrie Irving, dont le niveau actuel est extrêmement élevé, se partage l’essentiel des minutions. Ces deux rencontres avant les playoffs vont leur permettre de peaufiner leur entente. Et donc d’effrayer un peu plus leurs concurrents.

James Harden, le changement c'est maintenant