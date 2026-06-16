Critiqués pour ne pas avoir serré la main des Knicks après le Game 5 des Finales NBA, les Spurs peuvent compter sur le soutien de Robert Horry, qui juge la polémique excessive

Après la défaite des San Antonio Spurs dans le Game 5 des Finales NBA face aux Knicks, plusieurs observateurs ont reproché aux joueurs texans de rejoindre rapidement les vestiaires sans participer à la traditionnelle séquence de poignées de main avec les nouveaux champions. Une attitude jugée peu fair-play par certains fans, mais qui n'a visiblement rien de choquant pour Robert Horry.

Invité du podcast Road Trippin', l'ancien joueur des Spurs, sept fois champion NBA au cours de sa carrière, a expliqué qu'il ne voyait aucun problème dans la réaction de l'équipe de Victor Wembanyama. Pour lui, la déception d'une défaite en Finales suffit largement à expliquer pourquoi certains joueurs préfèrent s'isoler immédiatement plutôt que de féliciter leurs adversaires à chaud.

Draymond Green tacle Wembanyama et les Spurs pour leur attitude après la défaite

"Je viens de perdre, je n'ai pas envie de parler"

Horry a rappelé que cette attente autour des poignées de main est relativement récente et que de nombreux joueurs de sa génération réagissaient exactement de la même manière après une élimination douloureuse.

"Les gens se mettent en colère contre les athlètes quand ils ne serrent pas les mains. Si vous remontez aux années 2000, personne ne serrait les mains. On s'en fichait. On venait de perdre, on n'avait pas envie de vous parler. Quand les gens disent que ce n'est pas du fair-play... Moi, je suis furieux, je viens de me faire botter les fesses, je n'ai pas envie d'être ami avec quelqu'un qui vient de me battre. Je ne comprends pas pourquoi les gens qui n'ont jamais pratiqué un sport se vexent autant en disant : 'Oh, il ne lui a pas serré la main'. Je viens de perdre, je n'ai pas envie de parler pour le moment."

Le sujet a pris de l'ampleur après les images montrant plusieurs joueurs des Spurs rejoindre directement les vestiaires une fois le buzzer final retenti. Une réaction qui contrastait avec les scènes de célébration côté new-yorkais, alors que les Knicks venaient de décrocher leur premier titre NBA depuis plus d'un demi-siècle.

Une réaction émotionnelle plus qu'un manque de respect ?

Les Spurs ont vu leur parcours exceptionnel s'arrêter aux portes du titre après une saison déjà largement en avance sur les prévisions. Pour un groupe aussi jeune, emmené par Victor Wembanyama, Dylan Harper ou encore Stephon Castle, la frustration était immense au moment de quitter le parquet.

Les déclarations de Robert Horry rejoignent d'ailleurs celles de nombreux anciens joueurs qui estiment qu'il est parfois préférable de laisser passer quelques minutes ou quelques heures avant d'attendre des démonstrations de sportivité. Pour eux, la déception et la colère font aussi partie de la compétition, surtout lorsqu'un titre NBA vient de vous échapper.