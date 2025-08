Faut-il cancel Karl Malone ?

N’en déplaise à ses détracteurs les plus féroces, Karl Anthony Malone est possiblement le meilleur ailier fort de toute l’histoire de la NBA – Nowitzki, McHale, Barkley et Garnett inclus.

Troisième plus gros marqueur de la ligue en carrière, sur 19 saisons passées sur les parquets, il affiche 25 points de moyenne (51,6% de réussite aux tirs), 10,1 rebonds et 3,6 passes décisives.

Plus impressionnant encore, celui que l’on surnommait The Mailman/Le Facteur pour sa régularité sans pareil, a enchaîné 17 saisons d’affilée à plus de 20 points par match.

Monstre statistique (record de matchs démarrés, records de lancers francs réussis...), Karl Malone cumule également 2 titres de MVP de la saison régulière, 11 sélections en All-NBA First Team et 14 apparitions au All-Star game.

Membre du cinq majeur de la Dream Team de 1992, s’il doit essentiellement à Michael Jordan d’avoir été privé de bagues (deux finales perdues contre les Bulls en 1997 et 1998), le duo qu’il a formé avec John Stockton 18 ans durant au sein des Utah Jazz n’a pas manqué une seule édition des playoffs !

Avec un tel palmarès, et le statut de légende qui va avec, il est donc légitime de se demander pourquoi, 20 ans après son ultime match, à la seconde où il refait l’actualité, médias et réseaux lui tirent dessus à boulets rouges.

Rien que l’année dernière, c’est Rolling Stone qui le traitait de « creep » lorsqu’il est invité pour juger le concours de dunks du All-Star Weekend ; c’est la presse locale qui s’insurgeait du fait que son ancienne université Louisiana Tech lui ait érigé une statue ; c’est même le Salt Lake Tribune, le plus gros quotidien de l’Utah, qui demandait solennellement aux Jazz d’arrêter de lui donner de la lumière.

[Ça, et puis le fait qu’il arrive immanquablement en tête des classements internet des pires « trouducs » du sport professionnel.]

Loin de tomber du ciel, cette réputation exécrable s’explique par le fait que, peut-être plus encore qu’avec n’importe quelle autre personnalité publique, il existe deux Karl Malone : Karl Malone le joueur, et Karl Malone l’homme.

Et à examiner en détails la biographie du second, force est de constater que la vie n’est pas toujours injuste.

Pourquoi tant de haine ?

Bon, avant toute chose, le truc c’est que Karl Malone est du genre à filer de l’urticaire à tous ceux qui mangent vegan et affichent des pronoms dans leurs bios Instagram.

Conducteur de gros cubes, amateur de tenues de cowboy et infatigable apôtre du port d’arme, le numéro 32 vit sa vie comme la caricature que se fait l’Américain des villes de l’Américain des champs.

Pas gêné pour un sou par cette étiquette, il prend d’ailleurs pour un compliment de se faire traiter de « White trash ».

À chacun sa vision des choses serait-on tenté d’objecter, à ceci près que Malone pousse le bouchon aussi loin qu’il le peut, lui qui n’aime rien tant que de passer son temps libre dans les grands espaces de l’Alaska... pour traquer avec ses chiens des ours bruns !

Oui, vous avez bien lu : Karl Malone tue des ours.

Fier de ses exploits, en 2014, il posait même fièrement à côté de l’une de ses victimes.

Si les amis de la chasse arguent qu’il n’y là rien d’illégal (la pratique est autorisée dans 27 états...), ce qui ne l’est pas en revanche, c’est de braconner des wapitis. En 2006, non content de s’être fait choper la main dans le sac après avoir abattu ce cousin du cerf, à en croire le compte rendu du procès qui a suivi, il aurait offert 25 000 dollars à son camarade de chasse pour être condamné à sa place.

Brutal et pas des plus réglo en dehors des terrains, sans grande surprise, Karl Malone se comporte de la même manière sur les terrains.

Le roi du « dirty play »

Unanimement loué pour avoir érigé avec son comparse John Stockton l’art du pick-and-roll au rang d’institution, les deux larrons n’en étaient pas moins détestés par leurs congénères pour leur mesquinerie.

Quand Stockton laissait sempiternellement trainer tibias et genoux en défense ou tapait discrètement ses adversaires dans les côtes quand l’arbitre regardait ailleurs, Malone ne faisait lui pas dans la dentelle : son physique de gladiateur aidant, il punissait physiquement quiconque osait le défier, à commencer par les plus petits gabarits.

C’est ainsi qu’en 2003, Steve Nash (15 centimètres de moins, 37 kilos plus léger) s’est pris un coup de coude en pleine mâchoire qui lui a valu « 80 rendez-vous chez le dentiste ». Idem pour Isiah Thomas qui, en 1991, a écopé de 42 points de suture sur le visage (!) après un tampon.

Pourtant pas réputé pour être un tendre, en 2014, le Bad Boy continuait de ruminer cette agression dans les colonnes du Detroit News.

« Je pense que c’est le pire geste que j’ai jamais vu. Je ne crois pas avoir vu un geste aussi vicieux et intentionnel envers un joueur. Je ne comprends toujours pas. C’était horrible. C’est le pire geste d’enfoiré de l’histoire du jeu pour moi. »

De son côté, Malone n’a jamais esquissé le moindre début de mea culpa. Une habitude.

Autre joueur susceptible d’avoir gardé la dent dure contre lui : Magic Johnson.

Lorsqu’en 1992, un an après avoir annoncé au monde qu’il avait contracté le Sida et mis fin à sa carrière, l’icône Lakers fait part de son souhait de reprendre du service, Karl Malone s’insurge.

Qu’importe si Magic et lui ont remporté ensemble l’or olympique à Barcelone quelques semaines plus tôt.

« Je ne suis pas un fan ou une pom-pom girl. C’est peut-être une bonne nouvelle pour le basket mais il faut voir plus loin que ça. Il y a dans cette ligue de nombreux jeunes hommes qui ont une longue vie devant eux. Tout le monde a adoré la Dream Team, mais il est temps de revenir à la réalité. »

Difficile de faire plus déplacé, pour ne pas dire plus.

Bon après, avec Karl Malone l’esprit d’équipe attient vite ses limites.

Los Angeles toujours, quand en 2003/2004 il est transféré aux Lakers, la rumeur (plutôt très avérée) veut qu’il ait essayé de se taper Vanessa Bryant, la femme de Kobe Bryant.

Quand cette dernière, 22 ans, l’a un jour vu déambuler sapé en redneck dans les allées du Staples Center, elle lui aurait lancé « Hey cowboy, tu chasses quoi ? ». Malone, 41 ans, lui aurait rétorqué « Les petites Mexicaines comme toi ».

Difficile de faire plus déplacé, pour ne pas dire plus (bis).

Cette tentative de flirt vaudra à Malone et sa femme un coup de fil de Kobe et Vanessa afin de mettre les choses au clair.

Hasard qui n'en est peut-être pas un, à compter de cet incident l’atmosphère est très vite devenu irrespirable au sein du vestiaire or et pourpre, coûtant là à la franchise un quatrième titre d’affilé tant convoité.

[Rancunier, encore en 2015, Malone proposait à Bryant régler ça à coups de poings...]

Le père indigne

Toutes ces frasques sont néanmoins de la petite bière comparées aux écarts les plus tristement célèbres de sa vie privée.

Marié en 1990 et père de quatre enfants, si Malone aime se dépeindre comme un archétype du « type à l’ancienne », un homme de valeurs, tel n’a pas toujours été le cas.

En 1981, à 17 ans, sa petite amie de l’époque tombe enceinte de jumeaux. Pas franchement emballé par la nouvelle, il la plaque et lui laisser le soin de les élever seule.

Il attendra 1998 (!) pour daigner rencontrer pour la première fois sa progéniture.

En 1984, rebelote, Karl Malone, 20 ans, redevient père, puis esquive dans la foulée toute responsabilité.

Petit détail qui a son importance : sa baby mama n’a cette fois que 13 ans !

Et quand, deux ans plus tard, la famille lui réclame 200 petits dollars par semaine au titre de pension alimentaire, malgré son contrat pro fraîchement signé avec les Jazz, il refuse de débourser le moindre centime.

Un test de paternité ordonné par un juge et une procédure judiciaire plus tard, il accepte cependant de reverser à la mère de son fils... 125 dollars par semaine (!).

Si aujourd’hui Karl Malone a renoué avec ses enfants illégitimes (que sa fille Cheryl soit devenue basketteuse pro, ou que son fils Demetrius ait été drafté par la NFL tient sûrement de la coïncidence), cela ne fait toutefois pas faire oublier qu’il n’a jamais entièrement reconnu ses torts.

Oui, il a été un père indigne, mais pas que : sa relation avec une mineure lui vaudrait la prison dans la plupart des pays du monde.

Droit dans ses santiags, Karl Malone joue la carte de l’indifférence.

« Je m’en fous. C’est ma vie privée, et je vais m’occuper de cette affaire comme je me suis occupé de tout. Peu importe ce que les gens pensent. »

À ce stade, mieux vaut en effet pour lui qu’il fasse la sourde oreille. Aux fans en revanche de ne pas continuer à faire les aveugles.

[Bonus] Quand Karl Malone faisait de la pub pour Skechers

Quand la pire marque de sneakers de tous les temps décide de promouvoir la pire paire de sneakers de tous les temps, il est assez logique qu’elle fasse appel à Karl Malone.

Pour rappel, en 2010, Skechers dévoile la gamme Shape Ups, des sneakers dotées de semelles révolutionnaires grâce auxquelles il suffit de marcher pour « tonifier ses cuisses, raffermir ses abdos et redresser sa posture ».

Ce coup de com' prend au-delà de toutes espérances, et la marque se remplit abondamment les poches – outre Malone, la famille Kardashian milite ardemment pour faire avaler au grand public qu’il suffit d’en chausser une paire pour se muscler le boul’.

Sauf que bon, après enquêtes, ces propriétés bibliques se révèlent être du flan.

Non seulement Skechers a délibérément menti (sans dec' ?), mais la marque a en sus falsifié les études qui concluant que les Shape Ups bousillent les lombaires.

En 2012, Skechers a ainsi signé un chèque de 40 millions de dollars afin d’éviter d’être condamné en justice par des associations de consommateurs.

Karl Malone, ô surprise, n’a de son côté jamais rendu le sien.