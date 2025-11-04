La blessure de Dylan Harper a été évoquée lors du CQFR. Et elle a immédiatement ravivé un souvenir un peu gênant. Comme l’a rappelé Antoine : « C’est un peu comme l’an dernier (avec Rutgers)… c’est pas de bol pour Dylan Harper. » Le rookie des Spurs va manquer plusieurs semaines à cause d’un problème au mollet, un coup d’arrêt au moment même où il commençait à monter en puissance. Alors, simple contretemps ou vrai sujet d’inquiétude ?

Un début prometteur avant le coup d’arrêt

Harper revenait déjà d’une petite gêne et n’avait pas réalisé une préparation complète. Pourtant, ses premiers matches étaient convaincants. « Il commençait à monter en puissance. Tu sens qu’il y a quelque chose », dit Antoine. Sur ses séquences, il avait réussi à se rendre utile tout en affichant une belle efficacité.

« Sur 36 minutes, Harper marque plus de points, il prend plus de rebonds, il fait plus de passes et il a un meilleur plus/minus que tous les autres rookies », poursuit Antoine, amusé par cette statistique qui en dit long sur son rendement. Avant cette blessure, Shaï et lui s’accordaient : San Antonio avait eu raison de miser sur lui avec le 2e choix de la draft.

Le problème, c’est le timing

La gêne au mollet arrive au pire moment. Harper commençait à s’installer, au moment même où De’Aaron Fox était absent. « Pour les Spurs, ça fait deux absents à la mène. »

Le timing est d’autant plus frustrant qu’à son retour, Fox devrait avoir repris sa place de titulaire et possiblement du temps de jeu au rookie. « Entre-temps De’Aaron Fox sera revenu, donc ça va redistribuer les cartes », explique Shaï. Une rotation réorganisée, un rythme interrompu : pour un rookie, c’est souvent ce qui freine la progression plus que la blessure en elle-même.

Des pépins à répétition à surveiller

La remarque n’est pas alarmiste, mais lucide : « Les blessures à répétition, c’est une question qu’il faudra se poser, parce qu’il s’est blessé trois fois en peu de temps », pour Antoine.

Pour l’instant, on parle de quelques semaines d’absence et non d’un vrai coup d’arrêt sur la durée. Le staff reste confiant, et nos chroniqueurs le sont aussi aussi : « Je pense que ça va aller, il va revenir, ils vont réussir à gérer ça », assure Shaï. Pour l’instant on ne parle pas (encore ?) d’un joueur fragile. Simplement, d’un joueur qui n’a pas encore pu enchaîner sereinement.

Une course au rookie de l’année déjà impactée

Dans cette génération, VJ Edgecombe est pour l’instant celui qui « brille le plus en NBA », estiment nos journalistes. Harper, lui, reste dans un rôle différent, plus en retrait, mais avec une efficacité supérieure quand il joue. Cette coupure va forcément le faire reculer temporairement dans la course, sans remettre en cause son potentiel.

Une pause, pas une alerte

Au final, nos chroniqueurs restent mesurés. Il n’y a pas de crainte particulière pour sa saison, seulement la frustration de voir un joueur qui ne peut pas capitaliser sur un bon départ.

« Il est tellement efficace et il joue tellement intelligemment que je ne le vois pas mal revenir. Je pense que ça va bien se passer », conclut Shaï.

En clair : la blessure de Dylan Harper est un accroc dans sa montée en puissance, pas une raison de paniquer. Les Spurs ont trouvé un jeune talent qui fait déjà l’unanimité sur son intelligence de jeu et son efficacité. Il lui reste maintenant à retrouver son rythme. Et à rester en bonne santé pour le montrer sur la durée.

