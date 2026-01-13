Après avoir atteint le seuil des fautes flagrantes, Rudy Gobert a été suspendu un match, une décision qui lui coûtera plus de 200 000 dollars.

Rudy Gobert va payer cher son dernier excès d’engagement. Le pivot des Minnesota Timberwolves a écopé d’une suspension d’un match après avoir atteint le seuil des six fautes flagrantes cette saison, une sanction qui s’accompagne d’une lourde conséquence financière.

L’incident s’est produit dans le quatrième quart-temps du match face aux San Antonio Spurs, lorsque Gobert a été sanctionné pour une faute flagrante sur Victor Wembanyama. Cette sixième faute flagrante déclenche automatiquement une suspension d’un match selon le règlement NBA.

Une sanction sportive, mais surtout financière

Au-delà de son absence lors de la prochaine rencontre face aux Milwaukee Bucks, l’impact le plus significatif est économique. L’analyste ESPN Bobby Marks a précisé le montant exact de la retenue sur salaire.

« La NBA a annoncé que Rudy Gobert a été suspendu un match pour avoir atteint six points de faute flagrante. Cette suspension va lui coûter 201 149 dollars. »

Une somme conséquente, directement liée au mécanisme de pénalités prévu par la ligue.

Un pilier toujours central à Minnesota

Malgré cet épisode, Rudy Gobert reste un élément clé du dispositif défensif des Timberwolves. Cette saison, le Français tourne à 11 points, 11,4 rebonds et 1,7 contre par match, tout en ancrant l’une des meilleures défenses de la ligue.

Minnesota affiche actuellement un bilan de 26 victoires pour 14 défaites, occupant la quatrième place de la Conférence Ouest dans la course aux playoffs.

Un rappel à l’ordre dans une saison engagée

Cette suspension illustre aussi l’intensité avec laquelle Gobert évolue cette saison. Si son impact défensif demeure essentiel pour les ambitions des Timberwolves, la ligue rappelle ici, chiffres à l’appui, que l’accumulation de fautes flagrantes entraîne des conséquences immédiates, sur le terrain comme sur la fiche de paie.