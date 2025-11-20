Fin de match de folie entre New York et Dallas, une faute offensive qui fait parler…

Brandon Williams pensait bien avoir décroché la prolongation au buzzer, mais les arbitres en ont décidé autrement... Retour sur une fin de match de folie à Dallas.

La rencontre entre les Knicks et les Mavericks s’est emballée dans une dernière minute complètement dingue, conclue par une décision arbitrale qui a fait hurler la salle de Dallas.

112-109. 26,9 secondes à jouer. Balle aux Knicks. Ça sent la victoire assurée pour New York qui court toujours après sa première victoire à l'extérieur de la saison. Ils ont tout donné, défendant le plomb. Dallas n'a pas marqué depuis plus de 4 minutes. Shamet remonte la balle. Thompson stoppe le chrono avec une faute. Landry sur la ligne. Bang. Bang. Double brique.

Remise en jeu. Balle Dallas. Brandon Williams prend ses responsabilités. Décalage à droite, shoot à trois-point très difficile. Bang. Rebond Mitch Robinson. Faute. Le pivot des Knicks envoie (évidemment) deux cailloux contre le cercle en guise de lancers-francs. PJ Washington choppe le rebond. Faute des Knicks. Lui ne tremble pas. 112-111.

Jalen Brunson prend à son tour ses responsabilités. Il reste 5,9 secondes. Drive ligne de fond. Faute de Dallas. Il rate son premier lancer... Cela fait donc 5 FT manqués de suite. Propre. Selon un sondage, à ce moment précis, 578 écrans ont été brisés à New York (#fakenews). Heureusement il réussit le second. 113-111.

3,8 secondes à jouer. Balle à Dallas. Shamet se loupe sur son marquage. Brandon Williams hérite (encore) de la balle. Shamet ne veut absolument pas faire faute. Williams en profite et drive fort vers le cercle, ça s'ouvre ! Il voit la lumière, enchaîne son lay-up, ça tombe dedans !!! Coup de sifflet ! Les fans des Mavs pensent qu'il vient d'obtenir le "and 1" inespéré ! Ça pue la victoire historique, la remontada de l'année, la W qui va relancer un début de saison moribond.

Mais tout le monde revient vite sur terre. L'arbitre envoie vigoureusement son bras droit poing serré vers l'avant dans un geste parfaitement théâtralisé comme on les aime tant en NBA. Il se dirige ensuite calmement vers la table de marque et confirme la faute offensive de Williams. Ça hurle de partout. PJ Washington est médusé. Certains joueurs s'effondrent mains sur la tête. D'autres s'en cognent (sisi). Jason Kidd, lui, bouillonne derrière ses lunettes.

Après la rencontre, le coach des Knicks, Mike Brown, soutient sans détour l’arbitrage :

« J’étais parfaitement placé. Il accroche clairement le bras de Shamet. C’est une décision difficile, mais c’est la bonne. »

En effet, sur le ralenti, Williams met bien Shamet dans son dos avec son bras gauche qui l'entoure au niveau de la taille. La faute est bien là. De son côté, Jalen Brunson, pourtant au centre du retour des Knicks, insiste surtout sur le scénario complètement fou :

« C’était le chaos total… mais on a tenu. Ce genre de match, quand tu t’en sors alors que tout part dans tous les sens, c’est qu’une équipe progresse. Peu importe comment ça se termine, il faut trouver un moyen de gagner. » « Ce sont les fondements de ce sur quoi nous devons travailler maintenant. Plus vite nous nous améliorerons dans ce domaine, mieux ce sera pour nous à long terme », a ajouté Brunson. « Ce ne sont pas des situations stressantes. C'est ce sur quoi nous travaillons. C'est ce que nous faisons... Allons-y et faisons-le. »

Les Knicks retrouvent donc leur meneur all-star et le moral grâce à cette victoire. Côté Dallas en revanche, cette défaite au goût amer risque bien de laisser des traces...

