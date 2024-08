La France gère l’Allemagne avec une Marine Johannès de gala !

Après les garçons, les filles ! Les Bleues ont suivi leurs homologues masculins mercredi, en se qualifiant pour les demi-finales du tournoi olympiques. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont dominé (84-71) l'Allemagne en quarts de finale, sans jamais vraiment trembler.

Marine Johannès a illuminé Bercy et la fin de journée avec une prestation de haute volée (24 pts à 5/10 à 3 pts), pour agrémenter une copie collective très sérieuse, qui a fait déjouer des Allemandes maladroites (35%) et obligées de s'en remettre aux lancers francs.

Aux 20 points de Nyara Sabally, bien plus en jambes que sa soeur Satou (10 pts), star de l'équipe, les Bleues ont répondu avec notamment 15 points et 5 passes de Gabby Williams, meilleure évalutation de la partie, et une participation active de tout le groupe.

En dehors du tout début de match, la France n'a jamais couru après le score et a montré du sang froid et, la plupart du temps, une exécution irréprochable. Iliana Rupert, de plus en plus utilisée dans ce tournoi, a placé 5 contres, notamment deux en fin de partie sur Nyara Sabally, alors que les Allemandes semblaient dans un temps fort.

Dans le dernier carré, la tâche sera autrement plus ardue. Les Bleues devront se défaire de la Belgique, championne d'Europe et deuxième meilleure équipe du monde, qui a sorti l'Espagne un peu plus tôt. Une opposition fraternelle pour une affiche qui sent la poudre et le beau basket !

