Franz Wagner évite le pire mais…

Le Orlando Magic va tout de même devoir se passer des services de Franz Wagner, absent pendant plusieurs semaines en raison d’une entorse de la cheville.

Les images ne se voulaient pas forcément rassurantes : Franz Wagner s’est blessé en retombant maladroitement après un dunk et une faute lors du match contre les New York Knicks dimanche dernier. L’Allemand a passé une IRM une fois revenu en Floride et le verdict est donc tombé. Il s’agit d’une entorse de la cheville et il devrait donc manquer deux à quatre semaines de compétition.

Terrible blessure pour Franz Wagner, Orlando retient son souffle

C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour le Orlando Magic, équipe qui surfait sur une belle dynamique autour de son ailier, meilleur marqueur de la franchise avec plus de 23 points de moyenne chaque soir. C’est encore plus contraignant pour le principal intéressé, qui risque encore une fois de ne pas être invité au All-Star Game (la concurrence est rude pour figurer parmi les 8 joueurs internationaux) et dont la participation au match NBA organisé dans sa ville, à Berlin, peut être compromise si jamais sa cheville ne guérit pas aussi vite que prévu. En effet, la rencontre sur ses terres aura lieu le 15 janvier prochain. Normalement, il sera susceptible de faire son retour à ce moment-là.

Le Magic venait à peine de récupérer Paolo Banchero, justement revenu de blessure. Les deux joueurs se succèdent à l’infirmerie, exactement comme l’an passé. Orlando a gagné 7 des 10 matches disputés sans Banchero mais avec Franz Wagner aux commandes cette saison.