Retour sur les trois matches de la nuit en WNBA, où Gabby Williams a excellé avec Golden State, contre le New York de Marine Johannès.

Les résultats de la nuit en WNBA

Valyries @ Liberty: 87-70

Tempo @ Lynx: 72-100

Sparks @ Mercury: 97-88

La nuit a été animée en WNBA, avec trois matches au programme, avec un certain Golden State-New York attendu pour le duel entre quatre Françaises.

Les Valkyries se déplaçaient au Barclays Center et ont pris le contrôle du match dès les premières minutes. Si les trois points sont tombés des deux côtés du terrain, c'est la pression défensive qui a fait gagner le match à Golden State. Les joueuses de Natalie Nakase n'ont pas laissé respirer les coéquipières de Breanna Stewart avec 5 interceptions contre 2. Un plan défensif parfaitement exécuté qui a forcé le Liberty à commettre des erreurs pour un total de 14 turnovers dans ce match.

La French Touch

Gabby Williams, nommée joueuse de la rencontre, a dominé. Si on la connait évidemment pour sa présence qui impacte en défense, la Française a brillé offensivement cette nuit, avec du playmaking, mais surtout 16 points marqués, dont 3 paniers à trois points. Cette année, l'ancienne ailière de UConn shoote à 41% derrière l'arc, une nette amélioration de ses 30.5 % de la saison dernière. Gabby a encore une fois le plein potentiel pour réaliser une magnifique saison.

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L'autre Française de la Bay, Janelle Salaün, a elle aussi joué un grand rôle dans la victoire de Golden State. Rapide dans ses prises de décision et dynamique dans le jeu, elle a sorti une ligne statistique avec 12 points, 6 rebonds, 1 passe et 2 contres.

A Big Apple, les performances de Breanna Stewart et Jonquel Jones n'auront pas suffi. Avec un retour de Satou Sabaly qui n'avait pas joué depuis octobre, le Liberty n'a pas joué au niveau qu'on lui connait. Après un début de saison plus que réussi, la nuit a été compliquée pour Marine Johannès. La Française n'a pas mis un panier, avec seulement 5 tentatives au shoot, elle s'est retrouvée dépossédée du ballon par rapport aux dernières rencontres. Elle termine la rencontre avec 3 rebonds, 1 passe et 1 contre.

Pauline Astier quant à elle a réalisé une bonne entame de match avant de se faire plus discrète. La "rookie" a encore époustouflé ceux qui ne la connaissaient pas. Elle termine avec 7 points, 5 rebonds et 2 passes.

Golden State repart avec une victoire méritée, 87 à 70.

Le Lynx n'a pas fait de cadeau

Au même moment, Minnesota recevait Toronto. Les joueuses de Cheryl Reeve ont remporté leur première victoire à domicile de la saison (100-72), un match largement dominé. Avec un collectif bien rodé, le Lynx n'a pas fait durer les espoirs de la nouvelle franchise du Tempo, emmenée par Marina Mabrey. C'est d'ailleurs la rookie Kiki Rice qui s'est démarquée du côté de l'équipe canadienne avec 11 points, 6 rebonds et 4 passes.

Minnesota n'a laissé aucune miette à son adversaire du jour, Courtney Williams inscrivant 15 points et 8 rebonds, Kayla McBride et Natasha Howard en plantant 13 chacune.

Olivia Miles, 2ᵉ choix de la draft 2026, s'est une nouvelle fois distinguée avec 14 points (60 % FG), 4 rebonds, 5 passes, 1 contre et 1 interception. L'ancienne arrière de Notre Dame a enchaîné son cinquième match à au moins 10 points, c'est la plus longue série réalisée par une rookie avec Minnesota depuis Seimone Augustus en 2006.

Olivia Miles and-1 plus the shimmy pic.twitter.com/srWXPtmBjL — Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) May 22, 2026

Ogwumike dans un top 5 historique

Enfin la nuit s'est clôturée par le duel entre Los Angeles et Phoenix. Et malgré les 23 points d'Alyssa Thomas et les 22 points de Kahleah Cooper, ce sont les Sparks qui ont surpris et qui sont repartis avec la victoire (97-88).

Sous les yeux de la légende Diana Taurasi, de retour pour la première fois à un match WNBA depuis sa retraite en 2024, Phoenix n'a pas réussi à contenir l'armada offensive de LA. Dearica Hamby en double-double avec 27 points (63.6 % FG) et 15 rebonds, devient la troisième joueuse des Sparks après Candace Parker et Nneka Ogwumike à inscrire au moins 25 pts et 15 reb en un match.

Nneka Ogwumike, revenue cette année sur la côte californienne, a de nouveau inscrit son nom un peu plus dans l'histoire. Avec ses 12 points de la nuit dernière, elle est rentrée dans le top 5 des meilleures scoreuses de l'histoire de la WNBA, devant la légendaire Tamika Catchings.

NNEKA OGWUMIKE IS NOW THE 5TH ALL-TIME SCORER IN THE WNBA 👑 Ogwumike passes Tamika Catchings and enters the top five in all-time scoring 👏 pic.twitter.com/qvdKeybUGB — espnW (@espnW) May 22, 2026

Pour nos Françaises du Mercury, le début de saison est encore compliqué. 3 rebonds et 1 passe pour Noémie Brochand et 2 rebonds pour la capitaine de l'équipe de France, Valériane Ayayi, avec un temps de jeu limité.

La WNBA, c'est tous les jours, quatre matches au programme demain :

Wings @ Dream : 1H30

Valkyries @ Fever : 1H30

Sun @ Storm : 4H

Lynx @ Sky : 19H