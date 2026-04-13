Gabby Williams rejoint les Golden State Valkyries en WNBA avec un contrat max de 3 ans à 3,75 millions de dollars, après une grosse saison avec Seattle.

Le feuilleton de la free agency de Gabby Williams a trouvé son épilogue du côté de la baie de San Francisco. Après avoir révélé sa décision à Noé Delaunay, du média Taille 6, la Française a été officialisée par les Golden State Valkyries, avec un contrat maximum sur trois ans, totalement protégé.

Williams, qui avait également mis Las Vegas et Minnesota sur sa shortlist, s’engage avec la franchise californienne pour un deal de 3.7 millions de dollars sur trois ans, un contrat qui révèle la valeur et le statut acquis ces derniers mois sur le marché en WNBA.

Ce choix vient récompenser une saison 2025 très solide sur le plan individuel avec Seattle. Gabby Williams a signé ses meilleurs standards en carrière aux points (11,6), aux passes (4,2), aux interceptions (2,3) et à l’adresse aux lancers francs (85,3 %), tout en décrochant une sélection au All-Star Game, une place dans la All-Defensive First Team et une présence sur le podium du vote pour la Defensive Player of the Year. Elle a même terminé meilleure interceptrice de la ligue avec 99 steals sur la saison.

Son départ de Seattle n’a rien d’une surprise. Individuellement, la cote de Gabby Williams n’a sans doute jamais été aussi élevée. Collectivement, en revanche, le Storm n’a jamais vraiment donné le sentiment d’appartenir au tout premier cercle des contenders. À ce stade de sa carrière, elle devait chercher à capitaliser à tous les niveaux, sur le plan sportif comme sur le plan financier, dans une free agency où les montants ont explosé. Ce contrat max le confirme très clairement.

Pour Golden State, c’est évidemment un très gros coup. Les Valkyries récupèrent une joueuse d’élite en défense, capable de faire vivre le ballon, de connecter les lignes et de faire grimper immédiatement le plafond d’une équipe encore jeune. Gabby Williams rejoint en plus un environnement familier, avec Iliana Rupert et Janelle Salaün dans l’effectif. De quoi renforcer encore un peu plus la touche bleue du projet californien.

Pour rappel, le Mook Warriors comporte un article sur les Valkyries, leur création, leur identité et leur développement.