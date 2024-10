Gabby Williams MVP de la Supercoupe d’Europe, la star des Bleues continue de rayonner

Après avoir fait un superbe retour en WNBA avec le Seattle Storm jusqu'à l'élimination contre Las Vegas au 1er tour des playoffs, Gabby Williams ne s'arrête plus de briller. L'internationale française, fantastique durant les Jeux Olympiques, a remporté la Supercoupe d'Europe avec le Fenerbahçe, son nouveau club, lors du match rejoué à huis clos jeudi face au Besiktas (79-63).

L'ancienne joueuse de Montpellier et de l'ASVEL a été élue MVP de la rencontre grâce notamment à ses 11 points, 7 rebonds et 5 passes, dans un collectif où ne figurent presque que des stars. Gabby Williams sera sur tous les tableaux cette saison, avec l'ambition de remporter le championnat turc et l'Euroleague.