Sans grande surprise, Gary Payton II a décidé de faire jouer la player option de son contrat et de prolonger l'aventure dans la Bay Area un an de plus. Un choix logique pour un joueur qui n'aura jamais su se fixer ailleurs que chez les Warriors. Passé par les Bucks, les Lakers et les Blazers, c'est bien à Golden State que l'ancien d'Oregon State s'est fait connaître pour autre chose que son prestigieux patronyme.

Impactant lors du titre de 2022 avec notamment une perf à 15 points dans le Game 5 (7,0 pts, 3,2 rbds, 1,4 asts et 1,6 stl de moyenne sur la série), apprécié pour sa combativité de tous les instants et son état d'esprit, Gary Payton II s'est en effet parfaitement intégré au plan de jeu de Steve Kerr.

Le fils du Glove continuera donc d'apporter de bonnes minutes en sortie de banc la saison prochaine, en espérant qu'elles permettent aux Warriors de retrouver de leur superbe après un exercice raté (46v-36d, 10ème à l'ouest), marqué par une nouvelle absence en playoffs après celle de 2021.

Les statistiques de Gary Payton II en carrière: