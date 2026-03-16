Giannis Antetokounmpo : à peine revenu, déjà reparti ?

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Giannis Antetokounmpo avouait récemment vivre une saison très compliquée sur le plan personnel (alors que dire du collectif…) mais jurait de vouloir continuer à essayer de tout faire pour aider les Milwaukee Bucks à gagner des matches. L’univers, les dieux du basket ou tout simplement son propre corps sont en train de lui faire comprendre qu’il est peut-être préférable d’arrêter et de prendre du repos bien mérité. Parce que la superstar s’est encore fait mal quelque part lors du match remporté contre les Indiana Pacers la nuit dernière (134-123).

Antetokounmpo est mal retombé après un dunk. Mais il est resté sur le terrain pour claquer d’ailleurs un autre tomar sur la possession suivante. C’est finalement après avoir tiré deux lancers-francs sur l’attaque d’après qu’il est rentré au vestiaire pour se faire examiner et n’est pas revenu en jeu par la suite. Ses coéquipiers se sont détachés au score en son absence et le double MVP a donc terminé la partie avec 31 points, 14 rebonds et 8 passes au compteur. Encore un sacré chantier, mais encore une blessure.

« Si je devais deviner, je dirai que c’est une hyperextension du genou », témoignait le coach des Bucks, Doc Rivers. Giannis Antetokounmpo n’a pas l’intention de savoir. Il a indiqué qu’il ne passerait pas d’examens complémentaires pour le moment. « Je vais juste rentrer, dormir et voir comment je me sens demain en levant des poids. Si je ressens une gêne, j’irai faire une IRM. Là, pour l’instant, ce n’est pas vraiment le cas », confiait celui qui a aussi expliqué qu’il aurait pu continuer à jouer.

Il revenait tout juste d’une blessure à la cheville. Les Bucks l’avaient laissé au repos lors du dernier match, par précaution. Antetokounmpo a déjà manqué 31 rencontres cette saison.

CQFR : Giannis se blesse, DeRozan increvable