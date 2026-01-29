Giannis Antetokounmpo à Philadelphie, il y a de l’idée

Giannis Antetokounmpo aurait les Sixers sur son radar selon Marc Stein et Jake Fischer. Philadelphie peut-elle monter un trade crédible autour de Maxey ?

Giannis Antetokounmpo est au cœur de toutes les discussions NBA et ça n'est pas près de s'arrêter. Tout le monde cherche l'endroit où atterrira le Greak Freak si trade il y a avant la deadline. L'Est a globalement les faveurs des pronostics, mais une franchise jusque-là fort peu évoquée fait son entrée dans la danse.

Selon Marc Stein et Jake Fischer, le double MVP aurait placé les Philadelphia Sixers « sur son radar », avec l’idée d’une possible association avec Tyrese Maxey en particulier. Joel Embiid est toujours quelque part le maître des lieux, mais c'est la connexion avec Maxey qui pourrait faire bouger les choses. L’arrière All-Star partage le même entraîneur individuel que Giannis Antetokounmpo, Drew Hanlen.

Attention toutefois : on est encore très loin d’un dossier concret. Philadelphie n’a pas contacté Milwaukee au sujet d’un trade, et rien ne permet d’affirmer que les Sixers aient réellement enclenché une réflexion active autour de Giannis. Mais le fait que le joueur lui-même ne ferme pas la porte est déjà un signal notable.

Reste la réalité du marché. Pour espérer convaincre Milwaukee de lâcher la pierre angulaire de son projet, Philadelphie devrait proposer un package massif. Cela passerait très probablement par VJ Edgecombe, Paul George (pour équilibrer les salaires) et un lourd paquet de futurs tours de draft. Même ainsi, rien ne garantit que les Bucks jugeraient l’offre suffisante pour tourner la page Giannis Antetokounmpo.

Giannis est sous contrat jusqu’en 2027, et Milwaukee garde la main. Mais quand son nom circule avec autant d’insistance, ce n’est jamais totalement anodin.