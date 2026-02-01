Giannis Antetokounmpo, les Blazers envoient un message…

Avec le contrôle des choix de Draft des Milwaukee Bucks, les Portland Trail Blazers veulent jouer leur carte pour Giannis Antetokounmpo.

Les Portland Trail Blazers ont de grandes chances de jouer un rôle dans un éventuel trade de Giannis Antetokounmpo. Pourquoi ? Car la franchise de l'Oregon a le contrôle sur plusieurs futurs picks de Draft de la formation du Wisconsin.

Pour être précis, les Blazers ont les swaps sur les choix 2028 et 2030 des Bucks, et la main sur celui de 2029. Des atouts très précieux, surtout avec le départ qui semble désormais inéluctable du Greek Freak (dès maintenant ou l'été prochain).

Ces derniers jours, Portland a ainsi été présenté comme un "facilitateur" d'un possible trade pour le Grec. Sauf que les Blazers ont une autre idée : récupérer directement Antetokounmpo. En effet, selon les informations de l'insider Marc Stein, la direction de Portland a fait savoir à celle de Milwaukee qu'elle ciblait le MVP 2019 et 2020.

Sur le papier, l'actuel 9ème de la Conférence Ouest a un vrai coup à jouer. Tout d'abord, les Blazers ont des atouts pour séduire le natif d'Athènes. Ils peuvent lui vendre un projet où il pourrait retrouver ses anciens partenaires Damian Lillard et Jrue Holiday.

Et surtout, ils ont les arguments pour convaincre Milwaukee. Pour les Bucks, retrouver le contrôle de leurs picks - et donc avoir la possibilité d'activer le mode tanking - est une option très intéressante. Portland incarne un prétendant à ne pas sous-estimer dans le dossier Giannis Antetokounmpo.

