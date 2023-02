Giannis Antetokounmpo et les Bucks ont évité le pire

La main bandée, Giannis Antetokounmpo est sorti du terrain après 20 secondes de jeu et un dunk lors du All-Star Game. Des craintes légitimes planaient ainsi au-dessus du leader des Milwaukee Bucks. Ce dernier semble toutefois avoir évité le pire.

Antetokounmpo souffre d’une légère déchirure d’un ligament du poignet, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Il suivra donc un traitement et devrait pouvoir retrouver le terrain une fois la douleur dissipée. La blessure n’est pas sérieuse, selon Shams Charania de The Athletic, et ne laisse que peu de place à de réelles inquiétudes.

Sur une série de 12 victoires consécutives, les Bucks figurent actuellement en deuxième position de la Conférence Est. Avec un bilan de 41-17, ils ne sont d’ailleurs qu’à une victoire des Celtics. L’absence de leur star, si elle ne s’éternise pas, ne devrait donc pas trop les pénaliser. Le recrutement de Meyers Leonard sur un 10 day contract devrait les aider à compenser légèrement sa perte.

Outsider pour le titre de MVP, cette blessure pourrait toutefois lui couter définitivement sa place dans la course. Cette saison, Giannis Antetokounmpo affiche des moyennes de 31,8 points — un record en carrière — et 12,2 rebonds.

