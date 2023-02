Meyers Leonard fait son retour en NBA, deux ans plus tard

La dernière fois que Meyers Leonard a posé un pied sur un parquet NBA, c’était en janvier 2021. Une insulte à caractère antisémite, dans un live Twitch, semblait alors avoir mis un terme à sa carrière. Deux ans plus tard, l’intérieur signe finalement son retour avec un 10-day contract aux Milwaukee Bucks, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN.

En convalescence après une opération de l’épaule, l’athlète avait à l’époque décidé d’utiliser son temps de repos pour se lancer dans le streaming. Mais en plein live sur un jeu vidéo, il avait eu le mot de trop. En traitant un joueur de "kike", une injure antisémite, il avait tout de suite attiré l’attention de la ligue. La NBA et le Heat s’étaient alors aussitôt penchés sur son cas.

Les excuses de Leonard, expliquant ne pas savoir "ce que le mot signifiait à ce moment", n’avaient rien changé. La franchise avait alors réagi immédiatement en "condamnant avec véhémence" les propos de leur joueur et en l’écartant de l’équipe. "Le commentaire de Meyers Leonard était inexcusable et blessant. Un terme aussi offensant n’a pas sa place en NBA", avait également réprouvé Adam Silver, le commissioner.

Lâché par le vestiaire, le coach et tout ce qui s’en suit, l’intérieur avait donc été transféré au Thunder et coupé dans la foulée. Depuis, plus un signe de vie sur les parquets — si ce n’est un rapide essai avec les Lakers cette année.

En dehors du terrain, Meyers Leonard a tenté de faire amende honorable. L’athlète s’est excusé à de nombreuses reprises et s’est immergé dans la communauté juive ces dernières années.

"C’est par une véritable erreur et une ignorance extrême que tout a commencé pour moi, mais évoluer à partir de là fait partie du voyage. Encore une fois, je tiens à dire à quel point je suis désolé pour ceux qui ont été blessés par mes propos. J’assume pleinement la responsabilité de mon ignorance et je continuerai à m’améliorer par mes actions"

Aujourd’hui, les Bucks ont visiblement décidé de lui offrir une seconde chance. La franchise suivrait ses progrès depuis plus d’un an et lui aurait fait passé un workout le mois dernier. Le profil de Leonard, 2,13 m et 39% à trois points en carrière, correspond aux besoins identifiés par le front office. La blessure de Giannis Antetokounmpo — qui a évité le pire, mais pourrait tout de même manquer quelques matches — a sans doute acté ce recrutement.

Au-delà de la question morale, il subsiste des doutes concernant les aptitudes physiques de Meyers Leonard. L’intérieur n’a pas joué depuis son opération de l’épaule, il y a deux ans. Il sera donc mis à l’essai avec ce contrat de 10 jours. La deadline pour signer un joueur jusqu’à la fin de la saison pour qu’il puisse participer aux playoffs étant fixée au 1er mars, Milwaukee devra néanmoins prendre une décision rapide pour la suite.

