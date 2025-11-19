Le verdict est tombé pour Giannis Antetokounmpo

Touché à l’aine lors de la défaite contre les Cleveland Cavaliers, Giannis Antetokounmpo devrait manquer une à deux semaines de compétition.

Les Milwaukee Bucks étaient un peu inquiets après la nouvelle blessure de Giannis Antetokounmpo. Déjà gêné par son genou, le Grec avait dû quitter prématurément ses coéquipiers après avoir joué seulement 13 minutes contre les Cleveland Cavaliers. Il a passé une IRM depuis et les résultats sont plutôt encourageants. Selon Shams Charania, la superstar va manquer une à deux semaine de compétition.

« C’est une bonne nouvelle pour nous », témoignait pour sa part le coach Doc Rivers, qui a confirmé la durée d’indisponibilité de son meilleur joueur. Les Bucks craignaient notamment un pépin physique plus grave qui aurait nécessité un forfait sur plus d’un mois. La franchise du Wisconsin ne peut pas se passer aussi longuement de Giannis Antetokounmpo. Déjà parce que l’équipe est dans une mauvaise passe et elle vient de perdre 3 de ses 4 derniers matches. Mais aussi parce qu’elle manque de talents pour compenser l’apport monumental du « Greek Freak. »

Le double-MVP tourne à 32 points, 63% aux tirs, 11 rebonds et 7 passes depuis le début de la saison.