Giannis Antetokounmpo, une copie monstrueuse et une grande émotion

Même dans un début de saison très mauvais pour les Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo en impose. Sans baisser les bras, le Greek Freak multiplie les performances XXL pour porter son équipe sur ses épaules.

Encore cette nuit, sans Damian Lillard, il a été incroyable face aux Detroit Pistons (127-120 après OT) : 59 points à 21/34 aux tirs. Avec en plus 14 rebonds et 7 passes décisives. Héroïque jusqu'au bout, le leader des Bucks a marqué 11 points en prolongation pour forcer la décision.

Et face à la presse, Antetokounmpo a eu du mal à masquer ses émotions.

"Je suis simplement fier de mes coéquipiers (après une coupure où il a eu du mal à répondre, ndlr). Les gars ont joué dur, ils n'ont pas arrêté de faire circuler le ballon. Surtout dans le troisième quart-temps, ils ont commencé à faire des stops, à prendre des rebonds. Ils ont joué dur.

Pour moi, tant qu'on joue de cette manière, on aura toujours une chance de l'emporter. Au final, personne n'a jamais dit que les choses allaient être faciles. Je me souviens de l'année où nous avons gagné le titre, on n'avait pas bien débuté la saison.

Mais on n'a jamais abandonné. Peu importe les joueurs sur le terrain, peu importe si les jeunes jouent, on ne doit jamais abandonner. En tant que leader, je n'arrête pas de le dire aux gars : il ne faut rien prendre pour acquis", a confié Giannis Antetokounmpo pour FanDuel.

Face aux turbulences de ce début d'exercice 2024-2025, les Bucks ont une certitude : ils ont un capitaine très solide !

Bien sûr que non : un trade de Giannis n’est pas d’actualité…