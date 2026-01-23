Giannis Antetokounmpo brosse un constat sans filtre après une nouvelle défaite des Bucks, évoquant manque de cohésion et jeu trop individualiste au sein de son équipe.

Les Bucks continuent de patiner, et cette fois ce n’est pas juste un score défavorable qui fait parler. Après une nouvelle déroute, Giannis Antetokounmpo n’a pas mâché ses mots, pointant du doigt un problème plus profond que des simples lancers manqués.

Milwaukee a encore pris une claque mercredi soir, s’inclinant lourdement face à Oklahoma City, 122-102, dans un match où le Thunder, même amoindri, n’a jamais vraiment tremblé. Cette défaite s’inscrit dans une série où les Bucks ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs, souvent avec des écarts importants à la clé. C’est dans ce contexte de frustration que Giannis Antetokounmpo a tiré à boulets rouges sur le comportement collectif de son équipe à l’issue de la rencontre.

Sur le parquet puis devant les micros, le double MVP a dressé un constat sévère sur l’état d’esprit général d’un groupe qui a du mal à trouver une cohésion :

« On ne joue pas dur. Nous ne faisons pas ce qu’il faut. Nous ne jouons pas pour gagner. Nous ne jouons pas ensemble. Notre cohésion n’est pas là. »

La faute à… qui ?

Et Giannis n’a pas hésité à pointer du doigt ce qui l’irrite le plus dans la manière dont les Bucks abordent certains moments clés du match. Pour lui, le manque de solidarité est devenu un vrai handicap :

« Les gars sont égoïstes. Ils essaient de chercher leurs propres tirs au lieu de chercher le bon tir pour l’équipe. Les gars essaient de le faire par eux-mêmes. » « Parfois, j'ai l'impression que lorsque nous sommes menés de 10, 15 ou 20 points, nous essayons de rattraper notre retard en une seule action, mais cela ne fonctionne pas. »

C’est une sortie peu commune pour un joueur souvent décrit comme l’âme de sa franchise, et qui pourtant ne se gêne pas pour appeler ses coéquipiers à plus de rigueur collective. Quand le leader vocal du vestiaire parle de cohésion comme d’une pièce manquante, tout le monde sait qu’on n’est plus dans la langue de bois habituelle.

« Je ne suis pas du genre à crier, à insulter mes coéquipiers et à réclamer le ballon », a ajouté Antetokounmpo. « Je n'ai jamais fait ça dans ma carrière. Mais j'ai l'impression d'avoir joué avec des coéquipiers qui comprennent l'importance que je peux avoir pour notre équipe, la façon dont je peux créer des occasions pour mes coéquipiers et pour moi-même, et comment je peux aider l'équipe à mieux réussir. Mais peut-être que pour une raison que je ne comprends pas, peut-être parce que nous sommes jeunes, peut-être parce que nous ne jouons pas bien, peut-être parce que les gars pensent que c'est leur tour, qu'ils veulent porter l'équipe sur leurs épaules et essayer de renverser la situation, mais je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends vraiment pas. »

Un malaise qui dépasse le simple score

Ce n’est pas la première fois que Giannis se montre frustré cette saison. Entre sifflets du public à domicile et discussions sans fin après des défaites lourdes, l’ambiance est loin d’être sereine autour des Bucks. Même si l’équipe a déjà connu de meilleures périodes, entendre son franchise player évoquer des « problèmes de cohésion » et des comportements « égoïstes » en dit long sur l’état d’esprit du groupe actuel.

« Ils m'ont dit qu'il y avait cette chose appelée le cygne blanc et le cygne noir, qu'il fallait être le cygne noir, être plus agressif et réclamer le ballon », a ajouté Antetokounmpo pour conclure. « C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que je n'ai jamais fait de toute ma carrière. Peut-être que je devrais le faire davantage. »

Comme l'évoquait hier Shaï et Antoine dans le CQFR, ça ne sent vraiment pas bon à Milwaukee. Et ce n’est pas simplement une question de bilan. C’est bien plus que ça : c’est une question d’identité, de responsabilité et de confiance mutuelle. Quand Giannis pointe du doigt la manière de jouer, il met également en lumière une dynamique interne qui commence à sérieusement inquiéter à Milwaukee.

Plus qu’un simple revers, ce dernier match met en évidence une fracture potentielle au sein des Bucks. Giannis Antetokounmpo n’a pas seulement commenté une défaite, il a brossé un portrait sans fard d’une équipe qui peine à faire corps et ça, chez un joueur de sa trempe, ça résonne fort.

