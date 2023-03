Depuis plusieurs années, Giannis Antetokounmpo s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Pour plusieurs observateurs, le leader des Milwaukee Bucks est même actuellement le meilleur. Pourtant, de son côté, le Greek Freak se juge moins talentueux que certaines superstars.

Lors d'un entretien accordé à The Athletic, le natif d'Athènes a vanté les qualités de joueurs comme Stephen Curry ou Kevin Durant. Et par rapport au meneur des Golden State Warriors ou à l'ailier des Phoenix Suns, Antetokounmpo a dû en faire plus pour dominer.

"Pourquoi je suis là ? Car je suis désespéré. Je ne suis pas aussi talentueux que Steph. Je ne suis pas aussi talentueux que KD. Je suis vraiment désespéré. Je suis même obsédé. J'ai peur de perdre ce que Dieu m'a donné. Et la vie que je permets à mes enfants, mes frères et ma mère. J'ai peur. Donc je travaille encore plus dur. Car je ne peux pas me permettre de perdre tout ça. Et je ne m'arrêterais pas tant que je ne serai pas loin de cette Ligue. J'ai des trophées dans ma maison. Mais je ne les regarde pas, car j'en veux un de plus. Je le veux. Je n'ai pas envie de le dire ou de supplier pour l'avoir. Je veux que mon jeu parle pour moi", a résumé Giannis Antetokounmpo.

Une mentalité forte qui a permis à Giannis Antetokounmpo de faire la différence au plus haut niveau.

