Après la victoire contre les Hawks, Giannis Antetokounmpo a reconnu qu’il prenait son avenir à Milwaukee « au jour le jour ».

Giannis Antetokounmpo n’a pas dissipé les interrogations autour de son futur. Interrogé après la victoire des Milwaukee Bucks face aux Atlanta Hawks (112-110), le double MVP n’a pas été en mesure d’assurer qu’il terminerait la saison à Milwaukee.

Une réponse prudente, mais qui relance logiquement les spéculations à l’approche de la trade deadline.

« Je prends les choses au jour le jour »

Questionné sur son degré de confiance quant à sa présence avec les Bucks jusqu’à la fin de la saison, Giannis Antetokounmpo n’a pas cherché à éluder… sans pour autant rassurer.

« Je ne sais pas, je prends les choses au jour le jour », a-t-il répondu en conférence de presse.

Une déclaration brève, mais lourde de sens, alors que la situation sportive de Milwaukee reste fragile et que plusieurs équipes surveillent attentivement l’évolution du dossier.

Une situation qui échappe à son contrôle

Le leader grec a tenu à rappeler qu’il ne maîtrisait pas les décisions qui se prennent en coulisses, préférant recentrer son discours sur le terrain.

« Je ne peux pas contrôler ça. Je ne peux pas contrôler ce que font les autres équipes. J’essaie simplement de me concentrer sur mon travail, qui est de rivaliser et d’essayer de gagner des matches », a expliqué Antetokounmpo.

Selon plusieurs échos de la ligue, certaines franchises auraient même ralenti leurs plans à l’approche de la deadline, dans l’attente de signaux plus clairs concernant l’avenir du joueur à Milwaukee.

Un cadre contractuel clair, mais un contexte sportif délicat

Giannis Antetokounmpo dispute actuellement sa 13e saison sous le maillot des Bucks et reste contractuellement lié à la franchise jusqu’à l’exercice 2027-2028. Sur le plan individuel, il continue d’évoluer à un niveau d’élite, avec des moyennes de 28,9 points, 9,6 rebonds et 5,5 passes par match.

Collectivement, en revanche, la situation est plus préoccupante. Milwaukee occupe seulement la 11e place de la Conférence Est avec un bilan de 18 victoires pour 24 défaites, loin des standards attendus pour une équipe menée par un joueur de ce calibre.

À défaut de certitudes, la réponse de Giannis Antetokounmpo alimente donc un peu plus les questions autour de la trajectoire des Bucks pour la fin de saison.