Les Bucks humiliés et sifflés, Giannis Antetokounmpo hue son propre public

Sacrée ambiance à Milwaukee. Puis surtout quel match catastrophique de la part des Bucks. Ils ont pris une dérouillé en s’inclinant 106-139 contre une équipe des Timberwolves privée d’Anthony Edwards et de Rudy Gobert. Alors, forcément, ça n’a pas plu au public qui s’est mis à siffler et à huer. Giannis Antetokounmpo n’a alors rien trouvé de mieux que de rendre la pareille aux supporters. Au sol après avoir marqué avec la faute au début du troisième quart-temps, il a pointé ses pouces vers le bas tout en huant à son tour les fans de sa franchise.

« Quand je me fais huer, je hue en retour. Je joue au basket pour mes coéquipiers, pour ma famille, pour moi-même. Si des gens ne croient pas en moi, j’ai tendance à être contre eux. Mais oui, je n’avais jamais connu ça avant et je ne pense pas que ce soit juste. Après chacun à son opinion », confie l’intéressé.

« Je ne vais pas leur dire ce qu’ils doivent faire et bien sûr qu’ils peuvent se manifester quand on ne joue pas assez durement ou quand on perd. Mais je ne pense pas que quelqu’un ait le droit de me dire ce que je ne peux pas faire sur un terrain après avoir été là pendant 13 ans. Je suis quasiment le leader dans toutes les catégories statistiques de la franchise. »

Giannis Antetokounmpo se perd dans son raisonnement. Ou alors il va trop loin dans sa pensée. Ça n’a aucun rapport avec son statut dans la franchise ou ses accomplissements. Ce n’est même pas envers lui. Les Bucks comptaient 41 points de retard contre une équipe semi-bis des Timberwolves ! Il n’y a rien de plus à comprendre ! Cette équipe est censée jouer dans l’urgence. Elle ne serait même pas qualifiée pour le play-in si la saison s’arrêtait aujourd’hui. Bien sûr que les supporters sont mécontents.

D’ailleurs, le Grec a reconnu qu’il y avait de la frustration et que son équipe n’avait pas joué assez dur. Et bien c’est exactement pour ça que le public s’est mis à siffler.

CQFR : OKC se venge des Spurs, Milwaukee c’est honteux