Après un début de saison raté, les Milwaukee Bucks ont relevé la tête. Désormais à la 5ème place de la Conférence Est, la franchise dirigée par Doc Rivers affiche même un bilan positif (17-14). La nuit dernière, Giannis Antetokounmpo et ses partenaires ont d'ailleurs bouclé une folle remontée pour dominer les Indiana Pacers (120-112).

Pourtant, ce match semblait perdu pour les Bucks. Dans le troisième quart-temps, Milwaukee a compté 19 points de retard. Et pourtant, cette équipe a refusé d'abandonner ce match. Pourquoi ? Antetokounmpo a attribué cette combativité à son coach !

"Pourquoi ? Doc. Doc. Il a dit exactement la même chose qu'à Brooklyn. Il faut se battre. Simplement se battre malgré la situation. Il l'a dit encore et encore : ils vont nous laisser revenir dans cette rencontre. Quand ton coach tient ce discours, que tu vois l'équipe se battre et que le score passe de -19 à -15.

Et ensuite -11. Puis -7. C'est un engrenage... et tu ressens un coup de dopamine. Et là, tu te dis qu'il faut encore plus se battre. Puis tout d'un coup, tu regardes le score et il a égalité. Et maintenant, l'objectif c'est de gagner. Il faut juste jouer encore un peu plus dur.

Nous l'avons fait", a résumé Giannis Antetokounmpo devant les journalistes.

Dans les moments compliqués des Bucks, Doc Rivers a été logiquement critiqué. Mais son discours fonctionne de mieux en mieux. Et il faut aussi reconnaître son mérite dans le réveil de Milwaukee.

Giannis Antetokounmpo, priorité à la santé avant le classement