Les résultats de la nuit en NBA, celle de Shai Gilgeous-Alexander

Raptors @ Celtics : 71-125

Bucks @ Pacers : 120-112

Clippers @ Spurs : 86-122

Timberwolves @ Thunder : 105-113

Grizzlies @ Suns : 117-112

Cavaliers @ Lakers : 122-110

Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama régalent !

- Qui peut stopper l'Oklahoma City Thunder ? Cette nuit, OKC a dominé les Minnesota Timberwolves (113-105) pour s'offrir une 7ème victoire consécutive. Encore mené à la pause, le Thunder a passé un coup d'accélérateur dans le troisième quart-temps (43-23) pour s'envoler vers un succès.

Le grand artisan de cette performance ? Shai Gilgeous-Alexander bien sûr ! Le Canadien a été excellent avec 40 points. Il s'agit de la 3ème fois sur les 5 derniers matches qu'il atteint la barre des 40 unités...

Les Wolves ont tout de même réussi à revenir à trois points dans le money-time. Notamment grâce à Anthony Edwards (20 points) et Naz Reid (19 points). Mais SGA, bien épaulé par Isaiah Hartenstein (15 points, 10 rebonds) et Jalen Williams (14 points, 7 rebonds, 7 passes décisives), a tué les espoirs de Minnesota avec un panier à trois points. A noter le match discret de Rudy Gobert : 8 points, 7 rebonds, 2 contres.

- Une belle démonstration pour les San Antonio Spurs, faciles vainqueurs des Los Angeles Clippers (122-86). Immédiatement dans le bon tempo, les Texans ont rapidement créé l'écart dans le sillage d'un Victor Wembanyama (27 points, 9 rebonds) très actif en début de partie : 17 points en 7 minutes.

En face, même si Norman Powell (15 points) et James Harden (17 points) ont tenté de résister, les Californiens ont manqué d'adresse. Et grâce à une avance très confortable, les Spurs ont ensuite pu gérer, en ouvrant le banc. Alors que les Clippers ont rendu les armes.

Grâce à cette performance, le Français a fait l'histoire de la NBA : il est devenu le premier joueur à compiler 300 points, 100 rebonds, 50 contres, 50 passes décisives et 40 paniers à trois points sur le même mois. Un profil unique.

CP3 OFF THE BACKBOARD LOB TO WEMBY 👽🔥 pic.twitter.com/h2khBNlslT — Bleacher Report (@BleacherReport) January 1, 2025

Les Cavs enchaînent aussi, Boston en mode rouleau compresseur

- Si l'Oklahoma City Thunder impressionne à l'Ouest, que dire des Cleveland Cavaliers à l'Est ? En back-to-back, la franchise de l'Ohio l'a emporté sur le parquet des Los Angeles Lakers (122-110). Malgré un Darius Garland maladroit (14 points à 5/16, mais 14 passes décisives), les Cavs ont encore récité un bon basket.

Grâce aux performances de Donovan Mitchell (26 points), de Jarrett Allen (27 points, 14 rebonds) et d'Evan Mobley (20 points), ils ont eu le contrôle des débats. Pour enregistrer une 8ème victoire consécutive.

Sur cette partie, les Lakers ont eu le mérite de s'accrocher. Ils sont même revenus à 5 points dans le money-time. Essentiellement grâce à un trio : Austin Reaves (35 points, 10 passes décisives, 9 rebonds), Anthony Davis (28 points, 13 rebonds) et LeBron James (23 points). Mais collectivement, Cleveland a eu la maîtrise pour réagir.

- Autre équipe en forme à l'Est : les Boston Celtics bien sûr ! Le champion NBA en titre a surclassé les Toronto Raptors (125-71). Dès les premières minutes, les Celtics ont creusé l'écart et n'ont plus jamais été inquiétés.

Jayson Tatum (23 points) et Payton Pritchard (19 points) ont profité des largesses de la formation canadienne. Et malgré les efforts de Scottie Barnes (16 points), le match a été totalement plié dans le troisième quart-temps.

L'opportunité pour les deux équipes de faire tourner. Avec encore un avantage sur ce domaine aux Celtics, qui l'ont ainsi emporté de 54 points. Il s'agit de la 11ème défaite consécutive de Toronto...

Giannis renverse les Pacers, les Grizzlies gâchent le retour de Booker

- Les Milwaukee Bucks vont mieux et sont donc capables de s'offrir des succès renversants. Pourtant mené de 19 points, la franchise du Wisconsin a dominé les Indiana Pacers (120-112). Le grand bonhomme de cette victoire ? Giannis Antetokounmpo !

Le Grec, de retour après une absence de 3 matches, a sorti le grand jeu avec 30 points et 12 rebonds. Malgré un Damian Lillard (9 points à 3/14) brouillon, le Greek Freak a tout de même eu les soutiens de Khris Middleton (15 points) et de Brook Lopez (16 points).

Alors que Bobby Portis (14 points, 15 rebonds) et Gary Trent Jr (14 points) ont eu un bel impact en sortie de banc. En face, les Pacers vont nourrir de gros regrets... Bennedict Mathurin (25 points) et Myles Turner (16 points, 10 rebonds) ont réalisé de bons matches. Mais Indiana a été pénalisé par les difficultés de Tyrese Haliburton, limité à 12 points à 3/13.

Giannis scored 26 in the second half in his first game back. 30 PTS | 12 REB | 5 AST | 2 STL | 55% FG pic.twitter.com/iVkuc4x9is — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 31, 2024

- Absent depuis 5 matches, Devin Booker réalisait son grand retour. Un come-back gâché par les Memphis Grizzlies ! Même sans Ja Morant, la formation du Tennessee s'est imposée sur le terrain des Phoenix Suns (117-112).

Dans une rencontre hachée par les fautes, les Suns ont rapidement perdu Bradley Beal, touché à la hanche. Sans lui, Kevin Durant (29 points, 10 rebonds) et Tyus Jones (21 points) n'ont pas hésité à prendre leurs responsabilités. Alors que Booker a eu du mal à régler la mire (16 points mais à 4/20).

Chez les Grizzlies, deux hommes ont crevé l'écran : Jaren Jackson Jr (38 points, 12 rebonds) et Desmond Bane (31 points). Avec en plus le facteur X Luke Kennard (17 points) en sortie de banc, Memphis a réussi le coup parfait.

