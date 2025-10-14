Un troisième frère Antetokounmpo signé par Milwaukee !

Les Milwaukee Bucks continuent d’essayer de séduire Giannis Antetokounmpo comme ils le peuvent. Et à défaut de pouvoir renforcer l’équipe pour convaincre la superstar de rester, les dirigeants signent un à un les frères du Grec. Après Thanasis Antetokounmpo, c’est désormais le plus jeune de la fratrie, Alex Antetokounmpo, qui récupère un contrat dans le Wisconsin.

Alors il ne jouera pas tout à fait en NBA. Il a obtenu un « two way contract » qui lui permet de faire des allers retours entre l’équipe première et la G-League. Il a d’ailleurs déjà joué quelques saisons dans l’antichambre de la meilleure ligue au monde après avoir été non drafté en 2021. Mais cette fois-ci, Alex Antetokounmpo aura donc l’occasion de fouler au moins quelques fois un parquet NBA. Il est le dernier de la famille à ne pas avoir évolué à ce niveau. Tous ses autres frères ont même déjà gagné une bague.

L’ailier de 24 ans est revenu en Europe après sa parenthèse américaine et il a notamment porté les couleurs de plusieurs clubs grecs, dont la légendaire Aris Salonique. Après avoir décroché le Bronze à l’Eurobasket avec Thanasis et Kostas, Giannis Antetokounmpo va à nouveau pouvoir vivre une aventure avec deux de ses frangins. L’ironie c’est qu’il ne manque donc que Kostas, membre de l’Olympiakos cette saison, alors que ce dernier est sans doute le plus fort derrière le « Greek Freak ».