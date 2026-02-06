Non transféré avant la deadline, Giannis Antetokounmpo se dit heureux et concentré sur la suite de la saison avec les Bucks.

Après plusieurs jours de rumeurs intenses, Giannis Antetokounmpo reste bien un joueur des Milwaukee Bucks. Non transféré avant la fin de la trade deadline NBA, le double MVP se dit heureux et pleinement engagé avec sa franchise.

Selon l’insider NBA Chris Haynes, Giannis n’a jamais demandé de trade.

« Des sources proches m’ont dit qu’il n’a jamais demandé à être échangé. Évidemment, il a mis la pression ces dernières années dans l’espoir que les Bucks transforment cet effectif en un effectif capable de jouer le titre. Il veut se battre pour le championnat pendant toute la durée de son prime », a expliqué Haynes sur NBA on Prime.

Toujours d’après Chris Haynes, la star grecque se montre aujourd’hui rassurée sur sa situation.

« Mais là, il est heureux. On m’a dit qu’il est engagé et concentré sur son retour en forme après sa blessure au mollet, et il progresse très bien, au point qu’il pourrait même jouer le All-Star Game le 15 février », a-t-il ajouté.

Les Bucks et Antetokounmpo ont ainsi franchi sans rupture la date clé du 5 février, alors que l’ensemble de la NBA surveillait de près un possible divorce. Les difficultés rencontrées par Milwaukee cette saison avaient alimenté les spéculations, avec des équipes comme les Minnesota Timberwolves, le Miami Heat ou les Golden State Warriors régulièrement citées comme prétendantes potentielles.

Finalement, aucun mouvement n’a eu lieu. Chris Haynes précise toutefois que la franchise du Wisconsin pourrait continuer à évaluer la situation durant l’intersaison.

« Ce qui a empêché un trade maintenant, c’est que les Bucks étaient essentiellement dans une phase de collecte d’informations. Ils cherchaient à savoir quelles offres existaient, et ils ont estimé que l’intersaison serait plus appropriée pour envisager une décision », a-t-il indiqué.

Pour l’heure, Giannis Antetokounmpo se projette bien à Milwaukee. Selon Haynes, il est « heureux, concentré, et déterminé à pousser pour les playoffs », avec l’objectif d’aider les Bucks tout au long de la saison 2025-2026.

Point arrivées / départs : la liste complète de tous les mouvements pour chaque franchise NBA