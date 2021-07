Giannis Antetokounmpo réitère son soutien à Jrue Holiday

Les Milwaukee Bucks devaient passer un cap avec Jrue Holiday à la place d’Eric Bledsoe. Et ils l’ont fait, en accrochant leurs premières finales NBA depuis 1974. Mais le meneur n’est pas à la fête depuis le début de la série. Maladroit lors du Game 1 (4 sur 14), il n’a pas vraiment fait mieux lors du Game 2 (7 sur 21) même s’il s’est montré plus agressif. Une contre-performance qui pèse, surtout que Giannis Antetokounmpo avait pris le dessus sur tous ses adversaires pour claquer 42 points.

Le Grec donne un peu l’impression d’être seul au monde. Mais il a le mérite de continuer à apporter son soutien à ses coéquipiers. Il refuse de mettre en avant le fait qu’il a besoin d’aide.

« Je vais continuer à parler à Jrue et je vais continuer de lui dire d’être agressif. Peu importe ce qui se passe, il doit continuer à être agressif. Je sais qu’il sera là quand on aura le plus besoin de lui. Je ne m’inquiète pas. C’est un excellent joueur de basket », note le double MVP.