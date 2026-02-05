Après leurs récents mouvements, les Warriors ont officiellement mis fin à leur poursuite de Giannis Antetokounmpo à l’approche de la trade deadline.

Les Golden State Warriors ne sont plus dans la course pour Giannis Antetokounmpo à l’approche de la trade deadline NBA. Selon plusieurs insiders, les récents mouvements opérés par la franchise californienne ont définitivement mis fin à toute possibilité de trade pour la star des Milwaukee Bucks.

Le point de bascule est intervenu avec l’échange envoyant Jonathan Kuminga et Buddy Hield aux Atlanta Hawks, en retour de Kristaps Porzingis. D’après l’insider NBA Marc Stein, ce trade acte la fin des ambitions des Warriors autour de Giannis Antetokounmpo.

Présent sur SportsCenter, Shams Charania a confirmé cette tendance. Selon lui, Golden State a bien tenté une offre axée sur de nombreux choix de draft, tout en poursuivant les discussions avec Milwaukee ces derniers jours. Mais la franchise californienne aurait finalement admis que les Bucks n’avaient aucune intention de céder leur double MVP à cette deadline. Les Warriors ont donc choisi d’avancer sans attendre davantage.

Un article de The Athletic explique d’ailleurs que les Warriors ne sont pas les seuls dans ce cas. Sam Amick, Nick Friedell et Fred Katz y affirme qu’il y a eu « une absence prolongée de communication » de la part des Bucks. Et que cela aurait laissé plusieurs équipes intéressées « sceptiques » quant à la volonté des Bucks de faire un trade.

Sans doute pour cela que Golden State a choisi d’avancer sur Porzingis. Jonathan Kuminga était considéré comme le principal atout jeune susceptible d’entrer dans un éventuel package pour convaincre Milwaukee. Son départ a mécaniquement refermé la porte d’un échange impliquant Antetokounmpo, alors que Draymond Green aurait lui aussi été concerné dans ce scénario précis.

À quelques heures de la fin de la trade deadline, les Minnesota Timberwolves et le Miami Heat sont désormais présentés comme les dernières équipes encore en lice dans ce dossier, même si l’issue reste incertaine.

D’ailleurs, il y a de grandes chances que les Warriors, et les autres, puissent retenter leur chance l’été prochain…