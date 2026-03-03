Giannis Antetokounmpo lucide : « Je ne peux plus faire certaines choses »

De retour face aux Celtics, Giannis reconnaît une performance moyenne et admet devoir adapter son jeu à 31 ans.

Les Milwaukee Bucks ont retrouvé Giannis Antetokounmpo face aux Boston Celtics cette nuit, mais le retour de leur superstar ne s’est pas accompagné d’une performance dominante. Battus par Boston (assez sèchement 108-81, ça pique...), les Bucks ont surtout retenu le message envoyé par leur leader, à la fois lucide sur son niveau du soir et conscient de l’évolution de son corps à 31 ans.

Après la rencontre, Giannis n’a pas cherché d’excuses. "Je suis juste heureux d’être sur le terrain." Le double MVP a insisté sur ce point à plusieurs reprises, mettant en avant le simple fait de pouvoir rejouer après son absence.

« Peu importe si je joue 18 minutes, 20 minutes, 22, peu importe, je suis juste content d’être là. »

Face aux Celtics, Antetokounmpo n’a effectivement pas livré son match le plus abouti. Il l’a reconnu sans détour :

« Évidemment je n’ai pas bien joué ce soir, mais au final, je suis juste heureux d’être là et de pouvoir aider mes coéquipiers de toutes les façons possibles et de faire ce que j’aime, c’est-à-dire jouer au basket. »

Malgré une production en dessous de ses standards habituels (19 pts à 7/18, 11 rebonds et 2 passes), son retour reste une étape importante pour Milwaukee dans la course au classement à l’Est.

Une prise de conscience physique

Au-delà du match en lui-même, c’est une autre phrase qui retient l’attention.

« J’ai 31 ans, il faut juste que je sois plus intelligent à l’avenir parce que des choses que je pouvais faire dans le passé, peut-être que je ne peux plus les faire maintenant. »

Cette déclaration marque un tournant dans le discours du joueur, longtemps perçu comme un phénomène physique capable d’imposer sa loi en permanence.

Giannis Antetokounmpo a poursuivi dans la même veine : « Mais voilà, c’est à peu près tout. À l’avenir, il faut juste que je sois plus intelligent. » Une réflexion qui témoigne d’une adaptation nécessaire, alors que la saison entre dans sa phase décisive et que les Bucks doivent gérer les minutes et l’usure de leur franchise player.

Milwaukee reste engagé dans la bataille pour les premières places à l’Est, dans une conférence dominée par Detroit et marquée par une forte concurrence derrière. Le retour d’Antetokounmpo était attendu comme un signal fort. Il l’a été symboliquement, même si la performance collective n’a pas suffi face aux Celtics.

Reste désormais à voir comment les Bucks intégreront cette version plus mesurée de leur leader. Car si Giannis conserve son impact statistique et son agressivité, son discours laisse entendre une gestion plus stratégique de ses efforts.

Un message simple, presque apaisé, à l’image d’un joueur qui semble entrer dans une nouvelle phase de sa carrière, où l’intelligence de jeu pourrait compter autant que la puissance.

