Comment Miami peut revenir dans la course pour Giannis Antetokounmpo

Mais où jouera donc Giannis Antetokounmpo une fois le 5 février, date de la deadline des trades NBA, passé ? C’est l’une des grandes questions qui anime ce moment si particulier de la saison. Qu’il soit transféré ou non, le Grec ne reportera peut-être plus jamais la tunique des Milwaukee Bucks. Il est effectivement actuellement blessé et le divorce entre la star et sa franchise paraît inévitable, même s’il doit avoir lieu lors de la prochaine intersaison. Quatre équipes seraient très agressives à l’approche de la deadline : les Golden State Warriors, les New York Knicks, les Minnesota Timberwolves et le Miami Heat.

L’organisation floridienne pourrait d’ailleurs offrir un package susceptible de séduire les dirigeants du Wisconsin. Selon le Miami Herald, le front office du Heat pourrait notamment proposer Tyler Herro, Kel’el Ware, le contrat expirant de Terry Rozier, un autre jeune joueur (Kasparas Jakucionis par exemple) et deux premiers tours de draft. Le club peut aussi ajouter trois swaps pour adoucir la note.

Les joueurs hypothétiquement proposés dans l’offre du Heat sont plus intéressants que ceux des Warriors (Brandin Podziemski, Jonathan Kuminga) mais les Californiens ont plus de tours de draft à disposition (4). La presse locale relate donc la possibilité pour Miami de récupérer d’abord un tour de draft supplémentaire en essayant par exemple de transférer Andrew Wiggins. Le Heat peut aussi retirer les protections du pick dû aux Hornets (qui s’étendent sur plusieurs saisons) et ainsi libérer un tour supplémentaire en donnant donc un choix non protégé à Charlotte en 2026 ou 2027. Il faudrait pour ça que l’équipe de Caroline du Nord accepte.