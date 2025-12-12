Alors que les Knicks restent sa priorité, Giannis Antetokounmpo verrait aussi le Miami Heat comme destination idéale si un trade vers New York n’aboutissait pas

Miami, le « deuxième choix » de Giannis Antetokounmpo derrière New York

Alors que les Knicks restent la destination la plus régulièrement associée à Giannis Antetokounmpo, une autre piste se précise.

D’après Howard Beck de The Ringer, le Heat serait la deuxième équipe que la star des Bucks aimerait rejoindre si le deal rêvé avec New York n’aboutit pas.

« Après New York, Miami m’a été présenté comme un endroit où Giannis adorerait atterrir », a expliqué Beck dans The Zach Lowe Show.

Pourquoi Miami a des arguments

Miami possède un atout majeur : Giannis et Bam Adebayo partagent le même agent, Alex Saratsis.

Le Heat avait déjà été mentionné dans le passé. Jake Fischer avait révélé que Giannis avait envisagé Miami… ou un duo avec Luka Doncic à Dallas en 2020.

L’environnement du Heat, sa culture compétitive et son attractivité pour les superstars en font une destination crédible si Milwaukee ouvre la porte.

Giannis Antetokounmpo : le Miami Heat prêt à lâcher deux « stars » dans un trade ?

Les Knicks restent prioritaires… mais rien n’avance

Shams Charania confirmait récemment que les Bucks et les Knicks avaient discuté d’un trade cet été, sans parvenir à un accord.

Giannis reste sous contrat (54,1 M$ cette saison, option à 62,8 M$ en 2027-28) et ne dispose pas de no-trade clause, mais Milwaukee n’écoute pas encore les offres, selon Brett Siegel de ClutchPoints.

Les Lakers ? Une chimère pour l’instant

Quant aux Lakers, malgré les fantasmes des fans, un départ de Giannis vers Los Angeles paraît très improbable.

Jovan Buha rappelle que les Lakers n’auraient une chance que si Giannis attendait l’été prochain… ou s’il poussait personnellement pour venir en Californie.

