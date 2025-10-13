Giannis Antetokounmpo explique ce que Myles Turner va apporter aux Bucks

Giannis Antetokounmpo a été aligné pour la première fois au côté de Myles Turner la nuit dernière. Un test concluant en pré-saison puisque les Milwaukee Bucks ont battu les Chicago Bulls avec notamment 19 points de l’ancien pivot des Indiana Pacers. Une performance qui n’a pas échappé au Grec, qui apprécie le profil de son nouveau camarade dans la raquette.

« C’est un très bon joueur. C’est une menace derrière la ligne à trois-points. Ça va nous apporter beaucoup de spacing. On peut aussi le trouver sur des short roll ou des roll », confie le double-MVP, qui a aussi souligné la communication du vétéran sur le terrain. « Il a une voix incroyable. Il parle à tout le monde sur chaque possession. C’est la marque d’un joueur qui a évolué pendant des années avec un coach qui gagne. »

L’association entre Giannis Antetokounmpo et Myles Turner est évidemment prometteuse mais pas sûr qu’elle soit suffisante pour vraiment faire de la franchise du Wisconsin ne serait-ce qu’un outsider pour les finales à l’Est.