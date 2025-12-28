Giannis Antetokounmpo : sa décla choc après les critiques sur son dunk

Giannis Antetokounmpo a fait son retour samedi après 8 matches d'absence. La star des Bucks a évidemment contribué à la victoire de son équipe à Chicago, avec 29 points au compteur au 25 minutes. Alors que son équipe est en difficulté au classement et que son dunk en contre-attaque alors que le match était plié a été critiqué par les Bulls, le Greek Freak s'est expliqué après le match. Et il n'a pas fui les questions sur cette séquence polémique.

« On est quoi, 11e, 12e à l'Est ? On doit continuer d'essayer de trouver notre identité. S'il faut être un peu plus méchant à la fin des matches, alors qu'il en soit ainsi. On n'est pas les champions en titre. Pourquoi est-ce qu'on devrait laisser filer le chrono par respect et fair play ? On se bat pour notre vie en ce moment. Je suis en NBA depuis 13 ans et si on continue à perdre, on ne fera pas les playoffs et la moitié de l'équipe ne sera plus là la saison prochaine. Je me fous de ce qu'on dit, je veux juste être disponible et en forme pour aider mon équipe à gagner. Et s'il faut claquer un windmill pour réveiller tout le monde, se salir les mains et faire comprendre qu'on se bat pour notre survie, alors qu'il en soit ainsi ».

Quant aux questions sur son avenir, Giannis Antetokounmpo continue pour le moment de les balayer. Il a jugé l'une d'entre elles, posée par un journaliste présent dans le vestiaire après la victoire, "irrespectueuse pour lui et pour ses coéquipiers".

Les Bucks sont pour le moment 11e à l'Est, avec 3 victoires de retard sur Philadelphie, 6e et premier qualifié virtuel pour le 1er tour des playoffs.