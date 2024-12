Les résultats de la nuit NBA, celle de Giannis Antetokounmpo

Hawks @ Bucks : 102-110

Rockets @ Thunder : 96-111

Giannis Antetokounmpo propulse les Bucks en finale !

- Avec les demi-finales de la NBA Cup, il y avait seulement deux matches cette nuit. Eliminés à ce stade de la compétition l'an dernier, les Milwaukee Bucks ont cette fois-ci validé leur billet pour la finale en dominant les Atlanta Hawks (110-102). Une qualification signée Giannis Antetokounmpo !

Quasiment en triple-double (32 points, 14 rebonds et 9 passes décisives), le Greek Freak a sorti le grand jeu pour surpasser les Hawks. Car ce match a longtemps été accroché. En grande forme, Atlanta a rivalisé dans le sillage d'un excellent Trae Young (35 points, 10 passes décisives, 5 rebonds).

Cependant, malgré le double-double de Jalen Johnson (15 points, 10 rebonds), le meneur a parfois été un peu seul. Zaccharie Risacher (2 points en 17 minutes) a été par exemple encore discret. Puis surtout, dans le money-time, Antetokounmpo, épaulé par Damian Lillard (25 points) et Brook Lopez (16 points), a pris les choses en main.

Dans les 6 dernières minutes, le Grec a compilé 10 points, 1 passe décisive et 1 contre. Des actions déterminantes pour faire basculer ce match en faveur de son équipe. Contrairement à l'an dernier, Milwaukee va donc avoir l'opportunité de disputer la finale...

We got one more. Let's finish the job. pic.twitter.com/PNnxf9ZQna — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 15, 2024

🎙️Quel est le meilleur champion NBA de ces 5 dernières années ?

SGA et OKC en imposent...

- Et face aux Bucks, on va donc retrouver l'Oklahoma City Thunder ! Toujours aussi impressionnant, OKC a pris le meilleur sur les Houston Rockets (111-96). Et comme pour Milwaukee avec Giannis, un homme a crevé l'écran pour le Thunder : Shai Gilgeous-Alexander (32 points, 8 rebonds, 6 passes décisives).

Alors que le match était très disputé jusqu'à la pause, avec deux équipes agressives mais peu adroites, OKC a su accélérer grâce à son leader. Et en face, les Rockets n'ont jamais réussi à tenir ce rythme.

En difficulté face à la défense d'Oklahoma, les Texans n'ont pas été en mesure de trouver des solutions. Individuellement, les patrons attendus ont déçu, à l'image d'Alperen Sengun (13 points à 6/16), Jalen Green (12 points à 5/14) ou encore Fred VanVleet (6 points à 3/15).

A l'inverse, SGA a dicté son tempo, mais a aussi réussi à impliquer ses partenaires. Il faut ainsi souligner les contributions d'Isaiah Hartenstein (21 points), de Jalen Williams (20 points) et Lu Dort (19 points). Avec une excellente défense et une attaque qui s'est réveillée après la pause, OKC a imposé sa loi. Pour avoir l'occasion de défier Milwaukee mercredi !

🎙️ Thunder : Déjà prêt à jouer le titre NBA ?