En février dernier, les Milwaukee Bucks ont envisagé deux jeunes talents pour éventuellement se séparer de Giannis Antetokounmpo.

Les Milwaukee Bucks ont livré un discours clair sur l'avenir de Giannis Antetokounmpo. Sans une prolongation de son contrat avant le début de la saison 2026-2027, le Grec sera échangé. En février dernier, la franchise du Wisconsin a déjà étudié cette possibilité.

Malgré des rumeurs incessantes, le Greek Freak n'a finalement pas bougé. Cependant, les Bucks ont bel et bien pris le temps d'écouter les offres disponibles sur le marché. Et lors des discussions avec les autres équipes, Milwaukee a affiché son intérêt pour une reconstruction autour de jeunes talents.

Avec cette idée en tête, deux noms ont retenu l'attention des Bucks selon ESPN : VJ Edgecombe des Philadelphia Sixers et Evan Mobley des Cleveland Cavaliers. Mais à ce moment-là, Milwaukee semblait surtout dans l'optique de jauger la valeur d'Antetokounmpo. Sans vraiment avoir l'intention de concrétiser un deal.

En tout cas, il sera intéressant de voir si les demandes des Bucks vont évoluer si un départ du natif d'Athènes se concrétise cet été. Pour rappel, Milwaukee sera tout de même dans une position moins favorable : le contrat de Giannis Antetokounmpo se terminant en 2027.

Cependant, certaines équipes risquent tout de même de réaliser de belles offres... Avec plusieurs jeunes à récupérer pour les Bucks ?

Giannis Antetokounmpo, le message clair des patrons des Bucks