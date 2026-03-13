Giannis Antetokounmpo très dur avec lui-même après la défaite

Après la défaite face au Heat, Giannis Antetokounmpo n’a pas cherché d’excuses… et s’en est voulu à lui-même.

La défaite des Milwaukee Bucks face au Miami Heat a laissé un goût amer à Giannis Antetokounmpo. Pourtant auteur d’un match solide, le double MVP n’a pas cherché d’excuses après la rencontre et s’est montré particulièrement critique envers lui-même.

Interrogé après le match, Antetokounmpo a expliqué qu’il regrettait surtout certaines décisions offensives prises pendant la rencontre. Le Grec estime notamment qu’il aurait dû être beaucoup plus agressif au tir lorsque des opportunités se présentaient.

« Je suis un peu déçu de moi-même parce que je n'ai pas tiré assez », a t'il expliqué après la rencontre. « Si j'avais tiré une ou deux fois en début de première mi-temps, alors que j'étais complètement démarqué, ça aurait pu changer quelque-chose. Mais j'ai continué à passer le ballon pour permettre à mes coéquipiers de shooter, je n'avais pas confiance en moi. »

Ce constat illustre la frustration du leader de Milwaukee après un match où les Bucks ont eu du mal à maintenir leur rythme offensif face à une équipe de Miami particulièrement solide défensivement.

Malgré tout, Antetokounmpo, qui termine avec 31 pts (12/24), a refusé de rejeter la responsabilité sur ses coéquipiers (même si les 4 autres titulaires ont shooté à 7/22...) ou sur les circonstances du match. Fidèle à son attitude habituelle, il a insisté sur la responsabilité individuelle qu’il estime avoir dans ce genre de situation.

« La plupart du temps, je fais ce qu'il faut, je tire bien, donc... Mais là, je n'ai tout simplement pas réussi », a ajouté Antetokounmpo. « Mais encore une fois, je suis un joueur agressif. Je ne regrette pas d'être agressif. Je regrette quand je suis passif... »

La star des Bucks reste en effet le moteur de l’équipe, et son niveau d’agressivité offensive influence directement le rendement collectif. Lorsque Giannis attaque le cercle et multiplie les tirs, Milwaukee devient souvent beaucoup plus difficile à défendre.

Cette défaite contre Miami n’en reste pas moins frustrante pour les Bucks, qui cherchent encore à retrouver une dynamique stable dans une conférence Est particulièrement compétitive.

Giannis Antetokounmpo lucide : « Je ne peux plus faire certaines choses »