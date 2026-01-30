L’autre superstar avec qui Giannis Antetokounmpo aimerait jouer

Les rumeurs font rages autour de l’avenir de Giannis Antetokounmpo. Tout le monde a plus ou moins intégré l’idée qu’il finirait par quitter les Milwaukee Bucks, que ce soit dans les prochains jours avant la deadline des trades NBA ou plutôt cet été pendant l’intersaison. Maintenant, les insiders cherchent surtout à savoir contre qui il sera échangé et où il va donc atterrir.

Shams Charania a remis le feu aux poudres en écrivant un long article où la seule « info » nouvelle serait le fait que le Grec se préparerait à être transféré. Et, comme par hasard, un flot de spéculations découle de plusieurs sources et plusieurs journalistes différents depuis la parution de ce papier sur ESPN. Un intérêt du double MVP pour les Philadelphia Sixers de Tyrese Maxey a été rapporté soudainement alors que ça n’avait jamais été évoqué par le passé, etc.

Autre franchise citée quasiment pour la première fois ou presque dans tout ce cirque : les Minnesota Timberwolves. Selon Chris Haynes, Giannis Antetokounmpo se verrait bien évoluer avec Anthony Edwards. Leur association serait évidemment très intéressante, forme de duo façon Kobe Bryant et Shaquille O’Neal des temps modernes. Mais est-ce que même les Wolves ont quelque chose à proposer ?

Parce que si le GM des Bucks accepte une offre avec Julius Randle, Rob Dillingham, un autre joueur de complément et les quelques tours de draft qu’il reste à Minnesota, il risque d’avoir de sérieux problèmes dans le Wisconsin.

Giannis Antetokounmpo prêt à tourner la page, quatre équipes à l’affût