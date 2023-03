Giannis et son triple-double d’escroc, ça c’est du “stat-padding”

La semaine dernière, Nikola Jokic s'était injustement fait taxer de "stat-padding" - en gros de forcer juste pour faire des stats - par Kendrick Perkins. On est curieux de voir ce que que "Perk" pensera de ce qu'a fait Giannis Antetokounmpo cette nuit contre Washington.

La superstar des Milwaukee Bucks était à 23 points, 13 passes et 9 rebonds après avoir capté le dernier shoot manqué par les Wizards à une dizaine de secondes de la fin. Plutôt que de laisser le chrono filer pour valider la victoire, Giannis est allé vers le panier adversaire, a attendu la dernière seconde et a volontairement manqué le panier pour prendre son propre rebond.

Giannis really created his own rebound to secure a triple-double 😅 pic.twitter.com/jjz7OXDsex

— SportsCenter (@SportsCenter) March 6, 2023