Gordon Hayward et son anecdote avec Kobe Bryant, Ron Artest… et Justin Bieber

Gordon Hayward peut désormais tranquillement profiter de sa retraite.

Hier il était dans l’émission The Dan LeBatard Show où il a discuté de plusieurs sujets. Et notamment de l’idée selon laquelle un joueur blanc n’est généralement pas un bon défenseur. Ajoutant ensuite une anecdote sur Ron Artest (désormais Metta Sandiford-Artest, et à l’époque Metta World Peace) et Kobe Bryant.

« Pour je ne sais quelle raison, quand vous voyez le gars blanc qui défend sur vous, c‘est iso sur lui et jouez-le. Et là tu dois espérer faire un stop sur la première action. Sinon ils vont t’attaquer sur chaque action.

Et je n’étais même pas le pire défenseur de l’équipe. »

Gordon Hayward raconte ensuite cette anecdote illustrant ce stéréotype qui voudrait que les blancs ne sachent pas défendre. Elle implique Ron Artest et Kobe Bryant :

« On a joué les Lakers, je crois que c’était en pré saison. Ils avaient Ron Artest et je rentre en jeu », se souvient Gordon Hayward. « Il me regarde, puis il regarde Kobe et il me regarde à nouveau et il dit ‘Hey Kob’. Il me montre du doigt. ‘Passe moi la balle au post, regarde qui défend sur moi, j’ai (Justin) Bieber qui défend sur moi’. »

"When we played the Lakers one of the years and they had Ron Artest... he looks at me and then looks back at Kobe and he's like 'Hey Kob, just throw me the ball in the post man. Look who's guarding me. I've got Bieber guarding me.'" @gordonhayward tells an incredible story… pic.twitter.com/pH05TFlUje

