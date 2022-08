Gordon Hayward, le plan C du Heat sur cette intersaison ?

Il ne s'agit pas d'un secret, Gordon Hayward peut potentiellement quitter les Charlotte Hornets. Malgré ses performances plutôt intéressantes, l'ailier reste plombé par ses blessures. Et la franchise de Caroline du Nord aimerait bien se délester de son contrat, à 61,5 millions de dollars sur 2 ans.

Actuellement, sur le marché, les équipes intéressées par les services de l'ex-joueur du Utah Jazz sont rares. Le dossier semble même totalement au point mort. Mais selon le journaliste de The Heavy Sean Deveney, le vétéran de 32 ans incarne "un plan B" pour le Miami Heat.

En réalité, il s'agit même plutôt d'un plan C, car cette piste pourrait devenir sérieuse dans l'hypothèse d'un échec sur les dossiers Kevin Durant et Donovan Mitchell. Car on le sait, les Floridiens, ambitieux, restent actifs pour l'ailier des Brooklyn Nets et l'arrière du Utah Jazz.

Mais les deux hommes représentent deux cibles très complexes. A l'inverse, Gordon Hayward paraît plus abordable. Mais comment ? Car il faudra bien évidemment faire matcher les salaires. Si Duncan Robinson peut éventuellement intégrer un deal, on n'imagine pas le Heat sacrifier Tyler Herro.

En tout cas, Miami reste une formation à surveiller avec attention...

Les Lakers pas intéressés par un trade Westbrook-Hayward…