Gradey Dick : la blague est finie, c’est du sérieux

La saison dernière, Gradey Dick a surtout fait parler de lui pour ses jeux de mots potaches en utilisant son nom de famille. Mais depuis le début de sa saison sophomore, le joueur des Toronto Raptors est nettement plus en vue pour ses performances sur le terrain. Dick enchaine les grosses performances offensives depuis la reprise et justifie la confiance placée en lui lors de sa Draft en 2023. L'ancien joueur de Kansas tourne pour le moment à 21.6 points de moyenne en 8 matches avec un true-shooting percentage de 60.4%, ce qui fait de lui le deuxième année le plus prolifique de la ligue.

A cela, Gradey Dick peut ajouter le fait d'avoir fait mieux que Tracy McGrady parmi les joueurs de 20 ans ou moins qui ont porté le maillot des Toronto Raptors. Dick a ainsi réussi quatre matches consécutifs à 20 points ou plus, là où T-Mac s'était arrêté à trois.

Gradey Dick est aussi en tête de la ligue en ce qui concerne le pourcentage à mi-distance (57.7%) parmi les joueurs qui ont pris au moins 25 tirs dans ce registre. Malgré cette préférence pour le mid-range, Dick shoote aussi à 38% à trois points et montre une polyvalence intéressante pour scorer.

Le 13e pick de la Draft 2023 profite des blessures et des absences pour se montrer et se présenter comme une option offensive importante pour le présent et l'avenir d'une franchise en reconstruction.