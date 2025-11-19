Graves accusations contre Patrick Beverley

Arrêté il y a quelques jours pour des faits de violence familiale, Patrick Beverley faisait face à des accusations encore floues. Les détails du rapport de police, révélés par TMZ, décrivent une scène d’une extrême violence impliquant sa sœur de 15 ans.

On savait que Patrick Beverley avait été récemment arrêté pour des accusations d’agression sur un membre de sa famille et qu’il avait payé lui-même sa caution en attendant la suite de l’enquête. Le détail des accusations révélées par TMZ fait froid dans le dos.

La victime serait sa sœur âgée de 15 ans. L’incident se serait produit dans une maison du Texas, où Beverley avait été appelé par la mère de la jeune fille après que celle-ci soit rentrée tard dans la nuit.

D’après la plainte, Patrick Beverley aurait saisi sa sœur par le cou avec les deux mains, au point de la soulever du sol, et l’aurait maintenue dans cette position pendant 20 à 30 secondes, provoquant douleurs, difficulté à respirer et perte de souffle. La jeune fille affirme ensuite avoir été traînée hors de la chambre et projetée contre les murs. Les documents décrivent également un passage où Beverley l’aurait plaquée sur un canapé avant de lui asséner un coup de poing à l’œil gauche.

Accusé de menaces de mort par-dessus le marché

Elle assure par ailleurs que son frère aurait proféré une menace glaçante : « Je serai le membre de la famille qui te tuera ». Les policiers arrivés sur les lieux indiquent avoir constaté des marques visibles au cou et des pétéchies dans les yeux, signes possibles d’étranglement.

Beverley, inculpé d’un crime de troisième degré pour « violence familiale avec entrave à la respiration », a été libéré après le versement d’une caution de 40 000 dollars. Son avocate conteste la version présentée dans le rapport, affirmant que les faits auraient été rapportés « dans un moment d’émotion » et ne refléteraient pas la réalité complète.