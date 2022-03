Gregg Popovich est devenu la semaine dernière le coach avec le plus de victoires dans l'histoire de la NBA. Il ne faut toutefois pas tenir Pop pour acquis. A 73 ans, le légendaire homme fort des San Antonio Spurs se demande chaque année si repousser sa retraite vaut le coup. Les noms de ses possibles successeurs changent tous les mois et il s'est pour le moment refusé à cocher une date pour annoncer sa dernière sur le banc texan.

Selon Marc Stein, l'ancien insider du New York Times, très connecté au Texas, il est possible que Popovich dise stop à la fin de cette saison, même s'il sent personnellement que 2022-2023 sera plutôt son dernier run. Mais l'information la plus importante à retenir de l'article de Stein concerne le coach que le front office rêverait de voir prendre les rênes des Spurs une fois Pop retiré du monde professionnel.

Gregg Popovich, un record pour marquer l'histoire de la NBA

D'après le journaliste, Quin Snyder a les faveurs de la direction et si son aventure avec le Jazz venait à prendre fin plus tôt que prévu, San Antonio est prêt à saisir l'opportunité. Le head coach d'Utah ne fait pas partie de l'arbre généalogique de Gregg Popovich, qui a pourtant alimenté bon nombre de coaching staffs en NBA.

On pensait jusque-là que la personne qui lui succéderait serait forcément liée à lui d'une manière ou d'une autre, mais les Spurs ont visiblement dans l'idée d'élargir leur recherche. Quin Snyder, 55 ans, est encore sous contrat avec le Jazz pour plusieurs années (le nombre n'a jamais été dévoilé lors de sa prolongation), mais on sait que le Jazz marche sur un fil et pourrait procéder à des changements majeurs lors de la prochaine intersaison si les playoffs 2022 étaient à nouveau décevants.