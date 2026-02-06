Guerschon Yabusele brille pour son premier match avec les Chicago Bulls

Pour son premier match avec les Bulls, Guerschon Yabusele signe un double-double record à 15 points et 11 rebonds et se relance à Chicago avec énergie et confiance.

Grand sourire avant le coup d'envoi de cette rencontre entre les Bulls et les Raptors, puis grand sourire dans le vestiaire, Guerschon Yabusele n’a pas manqué son rendez-vous. Pour son tout premier match sous le maillot des Chicago Bulls, le Français a signé la meilleure prestation de sa saison, malgré la défaite de son équipe. Avec plus de 35 minutes de temps de jeu, il a compilé 15 points et 11 rebonds, établissant ses nouveaux records de la saison dans ces deux catégories et s’offrant un double-double plein de promesses.

Dès les premières minutes, Yabusele a affiché une énergie communicative. Présent au rebond, volontaire en attaque et impliqué défensivement, il a profité de ce nouveau contexte pour exprimer un jeu qu’il avait rarement eu l’occasion de montrer jusque-là. Ce retour sur les parquets avec un vrai temps de jeu avait une saveur particulière pour l’intérieur tricolore, qui n’a pas caché son soulagement après la rencontre.

« Ça me fait vraiment, vraiment du bien. C’est pour ça que forcément, je tiens à remercier Dieu pour l’opportunité que j’ai eue de pouvoir venir ici. Je remercie aussi forcément les Chicago Bulls d’avoir décidé de me trader parce qu’ils ont cru en moi », a-t-il expliqué au micro de notre confrère.

Le Français a insisté sur l’accueil reçu dans sa nouvelle équipe, un élément clé dans sa capacité à performer immédiatement.

« Depuis que je suis là, depuis le début, tout le monde est vraiment gentil avec moi. Les coachs, les joueurs, même les kinés. Quand t’arrives dans une équipe comme ça et qu’il y a beaucoup de gens qui te disent qu’ils sont contents que tu sois là et qu’on te pousse vraiment, déjà au niveau de la confiance, avant que le match commence, tu te sens déjà bien », a-t-il ajouté.

Ce premier match s’inscrit aussi dans une volonté claire de tourner la page après une période plus frustrante. Sans s’étendre sur son passé récent, Yabusele a tenu à regarder vers l’avant.

« New York, c’est un peu du passé. Je n’ai pas envie encore de repartir dans le passé. Je veux vraiment avancer. Là, je suis dans une situation où je peux prendre du plaisir et que je vais pouvoir jouer », a-t-il affirmé.

Malgré la défaite des Bulls, l’intérieur reste optimiste sur la suite, conscient que l’équipe est encore en construction.

« C’est une nouvelle équipe, donc c’est plutôt positif. On va apprendre à mieux se connaître. On va continuer sur cette voie-là, travailler, pousser », a-t-il expliqué, avant de préciser ce qu’il souhaite apporter à Chicago.

« De l’énergie, de l’expérience. Essayer de ramener la positive attitude, qu’on soit vraiment positif, qu’on soit dans la même direction. On va tout donner et essayer d’avoir une bonne deuxième partie de saison. »

Avec ce premier match abouti et des statistiques en nette hausse, Guerschon Yabusele a envoyé un message clair : à Chicago, il compte bien se battre pour sa place et redevenir un joueur qui compte en NBA.

Le grand récap des trades et rumeurs de la deadline