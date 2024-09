Après d'excellents Jeux Olympiques de Paris 2024, Guerschon Yabusele a décidé de revenir en NBA. Pourtant installé en Europe au Real Madrid, l'intérieur de 28 ans a bondi sur l'opportunité de rejoindre les Philadelphia Sixers.

Avec un vrai pari sur le plan financier. Pour rappel, le Français va toucher le minimum aux 76ers : 2,1 millions de dollars sur un an. Et afin de se libérer de son contrat chez les Merengue, il a dû régler sa poche 1,8 millions d'euros. Quasiment la même somme.

Mais revenir en NBA était un désir trop fort chez Yabusele.

"Les Sixers croient en moi. J'ai parlé avec le coach et je pense que son plan est aligné avec ce que je veux accomplir. Et vous savez, je voulais cette seconde chance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une chance ou une seconde chance en NBA.

Quand l'opportunité arrive, tu ne réfléchis pas deux fois. Bien évidemment, il y avait un buy-out à payer et j'avais encore un an à Madrid. Mais j'ai eu l'envie d'encore progresser. Juste essayer. Si tu ne reviens pas en NBA, tu termines ta carrière et tu te demandes ensuite 'et si...'.

Donc j'ai pris cette opportunité et j'ai décidé de venir ici pour ma seconde chance", a résumé Guerschon Yabusele face à la presse.

Après son premier passage aux Boston Celtics (2017-2019), Guerschon Yabusele a décidé que son histoire en NBA n'était pas terminée. A lui désormais de saisir cette opportunité sur le plan sportif.

