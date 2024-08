Guerschon Yabusele, son pari financier en NBA

Guerschon Yabusele va tenter, pour la seconde fois, sa chance en NBA. Après une première expérience aux Boston Celtics (2017-2019), le Français s'apprête à rejoindre les Philadelphia Sixers pour un contrat minimum : soit 2,1 millions de dollars sur un an.

Et dans la carrière de l'intérieur de 28 ans, il s'agit d'un vrai pari. Notamment sur le plan financier. Pour casser son contrat, qui expirait en 2025, au Real Madrid, la clause a été fixée à 2,5 millions d'euros.

Problème, avec les règles de la NBA, les 76ers ne peuvent pas débourser plus de 850 000 dollars. Le Tricolore va donc régler de lui-même le reste de cette somme, soit 1,8 millions d'euros ! Par rapport à son salaire à Philadelphie, il s'agit d'une opération "quasiment perdante", selon les informations du quotidien L'Equipe.

Heureusement, le club espagnol a facilité sa sortie en acceptant de mettre en place un échéancier. Et pour Yabusele, l'objectif est clair : faire ses preuves en NBA avant de décrocher un gros contrat.

"L'idée est que ce soit gagnant-gagnant. Le Real considère son départ comme une vraie perte, mais on a obtenu une combinaison financière qui démontre le côté gentleman du club. C'est maintenant à Guerschon de montrer qu'il peut aller chercher un contrat plus important la saison prochaine.

C'est un choix sportif et non financier. Avec ce qu'il a démontré ces dernières années en Euroligue et aux JO, il est à sa cote maximale sur le marché européen. Si ça se passe mal en NBA, il ne subira pas de dévalorisation en Europe, bien au contraire", a assuré son agent Olivier Mazet.

Effectivement, Guerschon Yabusele a toujours cette sécurité sur le marché européen. Par contre, il faut saluer ce risque pour tenter de saisir sa chance en NBA.

