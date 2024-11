Si le bilan comptable continue de faire tâche en ce début de saison avec, déjà, une 5ème défaite en 6 matchs pour Philly lundi, les motifs d’espoir existent bel et bien dans la cité de l’amour fraternel. Parmi lesquels le retour sur les terrains et les premiers pas, encore un peu rouillés, de Paul George (15 points à 4 sur 14), mais surtout le match plein de notre Guerschon Yabusele national.

Auteur de 19 points (6/14 aux tirs dont 5/11 à 3 points), 7 rebonds et 6 passes, l’international tricolore a pesé sur la rencontre comme jamais encore dans sa courte carrière dans la grande ligue, signant même 8 points consécutifs dans un 4ème quart-temps chaud bouillant. Gratifié de son plus gros temps de jeu de la saison (30 minutes) par Nick Nurse dans l’Arizona, toujours en sortie de banc, l’ancien du Real Madrid a ainsi profité de l’occasion pour battre ses précédents records en carrière aux points, au rebond et à la passe. Rien que ça !

🏀 GUERSCHON YABUSELE EN PATRON ! 19 POINTS

7 REBONDS

6 PASSES

5x 3PM Record de points en NBA pour The dancing bear. 🧸🇫🇷#NBAX pic.twitter.com/AeYy5BnFHO — SPORTS ZONE (@SportsZone__) November 5, 2024

Une prestation des plus encourageantes qui, espérons-le, en appellera d’autres pour le Français, dont le temps de jeu (22 minutes) pourrait se réduire avec le retour imminent de Joël Embiid à la compétition. Charge au médaillé d’argent lors de jeux de Paris de montrer au staff des 76ers qu’il peut être davantage qu’une simple rotation. Dès mercredi sur le parquet des Clippers ?

