Guerschon Yabusele, sa situation à 24h de la deadline

Le dossier Guerschon Yabusele va-t-il se débloquer avant la deadline des trades jeudi ? Très peu utilisé par Mike Brown, l'intérieur de 30 ans ne figure plus dans les plans des New York Knicks. Disponible, le Français peine cependant à séduire une équipe NBA.

Malgré quelques intérêts, sa cote de popularité est désormais basse. Et plusieurs franchises sont réticentes à l'idée de le récupérer en raison de sa "player option" à 5,7 millions de dollars pour la saison 2026-2027. C'est notamment le cas des San Antonio Spurs.

Face à une situation bloquée, des rumeurs ont récemment circulé concernant des intérêts en Euroleague pour Yabusele ! Toujours très attaché au Real Madrid, l'ex-Madrilène a lui-même ouvert la porte à des discussions avec les Merengue.

Et depuis, le Tricolore a été présenté dans le viseur du Panathinaïkós et de l'Hapoël Tel-Aviv. La rumeur avec la formation israélienne a d'ailleurs beaucoup fait parler. Pourtant, de son côté, Guerschon Yabusele donne toujours sa priorité à la NBA.

Guerschon Yabusele veut rester en NBA, mais...

En effet, à l'occasion d'un entretien accordé à BeBasket, le natif de Dreux a été très clair sur ses intentions : continuer son aventure en NBA. Par contre, sans une solution pour retrouver du temps de jeu, l'international français refuse d'écarter la moindre option.

Selon l'évolution de sa situation en NBA dans les prochaines heures, Yabusele pourrait bel et bien étudier l'hypothèse d'un comeback en Europe. Surtout que les intérêts de plusieurs équipes semblent effectivement concrets.

"(Une possibilité de rentrer en Europe ?) Oui mais… Je suis ouvert à tout à cette heure-là. Pourquoi ? Parce que j’ai 30 ans, c’est ma 12ème saison professionnelle, et je pense que ça serait bête à cet âge de me fermer des portes par rapport à n’importe quelle ligue au monde. Aujourd’hui, mon objectif est forcément de rester en NBA. Mais il y a une chose que les gens ne savent pas forcément, c’est que peut-être que les gens en NBA ne veulent pas de moi. Peut-être qu’il y a des options, peut-être qu’il n’y en a pas. (...) Je suis un joueur des Knicks aujourd’hui. Mais en effet, des équipes ont appelé (en Europe). Cette rumeur vient justement de là, de cette équipe qui me veut, mais tout le monde a cru que j’avais déjà signé. Ce n’est pas le cas. On sait que des équipes sont prêtes à me signer si je dois retourner en Europe, on verra ce qu’il se passe", a-t-il répondu.

À ce stade de sa carrière, Guerschon Yabusele refuse logiquement de végéter en NBA. Il veut rester dans cette Ligue, mais en étant pleinement intégré à un projet. Un trade peut-il se concrétiser en 24 heures pour lui offrir une telle opportunité ? Il s'agit de l'enjeu de la deadline pour le Tricolore.

Et si la situation ne se décante pas aux États-Unis, il sera ensuite temps de réfléchir à un possible retour en Europe...

